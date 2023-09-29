Cyotek NBT Editor для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0.169 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:879 Кб
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Cyotek NBT Editor скриншот № 1

Cyotek NBT Editor - это простой в использовании редактор для любого NBT-документа, независимо от того, был ли он создан в Minecraft или в других приложениях, таких как WebCopy. Формат Named Binary Tag (NBT), созданный компанией Notch для использования в Minecraft, является универсальным форматом, который можно использовать для хранения структурированных и доступных данных.

Особенности Cyotek NBT Editor:

  • Редактирование файлов Minecraft - редактор поддерживает несжатые, Deflate и Gzip сжатые файлы. Однако он не поддерживает файлы Anvil и Bedrock.
  • Поддерживаются все стандартные типы тегов NBT, от простого байта до длинного массива.
  • По умолчанию редактор работает в двухпанельном режиме, в котором слева отображаются соединения и списки, а справа - значения данных. В качестве альтернативы можно переключиться в однопанельный режим и отобразить все теги в виде единого дерева.
  • Возможность выполнять операции поиска и замены как тегов, так и значений. Имеется также команда Find All, которая упрощает обработку результатов поиска.
  • Редактор позволяет легко добавлять и удалять элементы из составных тегов и списков, а также редактировать отдельные элементы.
  • Редактирование двоичных данных. Любой тег, кроме списка или состава, может редактировать свои данные в виде необработанных байтов, а также загружать или сохранять содержимое во внешние файлы и из них.
  • Любой тег может быть скопирован в буфер обмена и вставлен обратно. Составные теги можно также экспортировать в новые документы NBT или импортировать существующие документы NBT в иерархию тегов.
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