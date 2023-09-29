Cyotek NBT Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0.169 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cyotek Ltd
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|879 Кб
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Cyotek NBT Editor - это простой в использовании редактор для любого NBT-документа, независимо от того, был ли он создан в Minecraft или в других приложениях, таких как WebCopy. Формат Named Binary Tag (NBT), созданный компанией Notch для использования в Minecraft, является универсальным форматом, который можно использовать для хранения структурированных и доступных данных.
Особенности Cyotek NBT Editor:
- Редактирование файлов Minecraft - редактор поддерживает несжатые, Deflate и Gzip сжатые файлы. Однако он не поддерживает файлы Anvil и Bedrock.
- Поддерживаются все стандартные типы тегов NBT, от простого байта до длинного массива.
- По умолчанию редактор работает в двухпанельном режиме, в котором слева отображаются соединения и списки, а справа - значения данных. В качестве альтернативы можно переключиться в однопанельный режим и отобразить все теги в виде единого дерева.
- Возможность выполнять операции поиска и замены как тегов, так и значений. Имеется также команда Find All, которая упрощает обработку результатов поиска.
- Редактор позволяет легко добавлять и удалять элементы из составных тегов и списков, а также редактировать отдельные элементы.
- Редактирование двоичных данных. Любой тег, кроме списка или состава, может редактировать свои данные в виде необработанных байтов, а также загружать или сохранять содержимое во внешние файлы и из них.
- Любой тег может быть скопирован в буфер обмена и вставлен обратно. Составные теги можно также экспортировать в новые документы NBT или импортировать существующие документы NBT в иерархию тегов.
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