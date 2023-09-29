Cyotek NBT Editor - это простой в использовании редактор для любого NBT-документа, независимо от того, был ли он создан в Minecraft или в других приложениях, таких как WebCopy. Формат Named Binary Tag (NBT), созданный компанией Notch для использования в Minecraft, является универсальным форматом, который можно использовать для хранения структурированных и доступных данных.

Особенности Cyotek NBT Editor: