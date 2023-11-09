CPU Temp для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Coder Bag
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,73 Мб
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CPU Temp - одно из приложений, которое можно выбрать, если вы ищете инструмент для мониторинга процессора. Несмотря на свое название, она позволяет отслеживать не только температуру процессора, но и его использование, энергопотребление и тактовую частоту.
Утилита предлагает простой, аккуратно оформленный графический интерфейс, основную часть которого занимает график, отображающий динамику изменения температуры процессора во времени. CPU Temp устанавливает пороговое значение температуры процессора в 100 градусов Цельсия, что позволяет узнать, когда тепловая нагрузка опасно приближается к пределу.
В нижней части окна отображается основная информация о процессоре. Здесь можно узнать о производителе и типе процессора, кодовом имени, базовой тактовой частоте, семействе и модели, количестве ядер и логических процессоров. Также отображаются дополнительные параметры, раскрывающие несколько больше, чем может понадобиться рядовому пользователю.
Хотя в графическом представлении отображается только динамика изменения температуры, следует помнить, что CPU Temp также следит за загрузкой процессора и его энергопотреблением, причем в режиме реального времени. Кроме того, отображается тактовая частота процессора и требуемое им напряжение, что позволяет оценить производительность компьютера.
Кроме того, CPU Temp отображает подробную информацию о каждом ядре процессора, показывая текущую, минимальную, максимальную и среднюю температуры для каждого ядра. Аналогично отображается расстояние до максимального порога, использование процессора, тактовая частота, скорость шины, напряжение и другие параметры. Также доступны графики распределения данных по процессору, дающие наглядное представление о балансе температур и использования по всем ядрам.
Несмотря на свою простоту, такое приложение, как CPU Temp, может дать ценную информацию о параметрах работы процессора, позволяя найти истинную причину перегрева системы. Это приложение не только полезно, но и обладает настраиваемыми стилями графического интерфейса, что позволяет ему органично вписаться в систему.
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