CPU Temp - одно из приложений, которое можно выбрать, если вы ищете инструмент для мониторинга процессора. Несмотря на свое название, она позволяет отслеживать не только температуру процессора, но и его использование, энергопотребление и тактовую частоту.

Утилита предлагает простой, аккуратно оформленный графический интерфейс, основную часть которого занимает график, отображающий динамику изменения температуры процессора во времени. CPU Temp устанавливает пороговое значение температуры процессора в 100 градусов Цельсия, что позволяет узнать, когда тепловая нагрузка опасно приближается к пределу.

В нижней части окна отображается основная информация о процессоре. Здесь можно узнать о производителе и типе процессора, кодовом имени, базовой тактовой частоте, семействе и модели, количестве ядер и логических процессоров. Также отображаются дополнительные параметры, раскрывающие несколько больше, чем может понадобиться рядовому пользователю.

Хотя в графическом представлении отображается только динамика изменения температуры, следует помнить, что CPU Temp также следит за загрузкой процессора и его энергопотреблением, причем в режиме реального времени. Кроме того, отображается тактовая частота процессора и требуемое им напряжение, что позволяет оценить производительность компьютера.

Кроме того, CPU Temp отображает подробную информацию о каждом ядре процессора, показывая текущую, минимальную, максимальную и среднюю температуры для каждого ядра. Аналогично отображается расстояние до максимального порога, использование процессора, тактовая частота, скорость шины, напряжение и другие параметры. Также доступны графики распределения данных по процессору, дающие наглядное представление о балансе температур и использования по всем ядрам.

Несмотря на свою простоту, такое приложение, как CPU Temp, может дать ценную информацию о параметрах работы процессора, позволяя найти истинную причину перегрева системы. Это приложение не только полезно, но и обладает настраиваемыми стилями графического интерфейса, что позволяет ему органично вписаться в систему.