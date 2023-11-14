PDF Conversa для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 19.90 EUR
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|3.003 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ASCOMP Software GmbH
|Категории:
|Конверторы - PDF
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8 Мб
|СКАЧАТЬ
PDF Conversa предоставляет все необходимые инструменты для конвертации PDF-документов в Word-формат DOC/RTF или преобразовать документы Word в PDF. При этом графика, таблицы и шрифты, связанные с основным макетом, остаются неизменными. Документы, защищенные паролем, могут быть легко преобразованы и в дальнейшем обработаны в Word.
При желании на документы Word может быть наложена парольная защита при преобразовании в формат PDF, специальные шрифты могут быть интегрированы непосредственно в PDF-файл, тексты могут быть сжаты, а качество изображения содержащейся графики может быть определено самостоятельно.
Отправляйте документы в нужном вам формате или редактируйте существующие документы в предпочитаемом вами формате. PDF Conversa выполняет преобразование всего одним щелчком мыши.
Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...
PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...
Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с...
Free PDF to Word Converter 3.2.12
Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного...
Calibre - незаменимое приложение для чтения электронных книг всех современных форматов, а...
AVS Document Converter 4.2.6.271
AVS Document Converter - универсальный инструмент для просмотра и преобразования любых типов...
Отзывы о программе PDF Conversa
Admin
Отзывов о программе PDF Conversa 3.003 пока нет, можете добавить...