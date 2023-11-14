PDF Conversa для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 19.90 EUR
Ограничение:14 дней
Версия:3.003 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Конверторы - PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8 Мб
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PDF Conversa предоставляет все необходимые инструменты для конвертации PDF-документов в Word-формат DOC/RTF или преобразовать документы Word в PDF. При этом графика, таблицы и шрифты, связанные с основным макетом, остаются неизменными. Документы, защищенные паролем, могут быть легко преобразованы и в дальнейшем обработаны в Word.

При желании на документы Word может быть наложена парольная защита при преобразовании в формат PDF, специальные шрифты могут быть интегрированы непосредственно в PDF-файл, тексты могут быть сжаты, а качество изображения содержащейся графики может быть определено самостоятельно.

Отправляйте документы в нужном вам формате или редактируйте существующие документы в предпочитаемом вами формате. PDF Conversa выполняет преобразование всего одним щелчком мыши.

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