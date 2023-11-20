Emby Server для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.7.14.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Emby Team
|Категории:
|другое - Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|793 Кб
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Emby Server - надежное приложение для управления и потоковой передачи мультимедийного контента. Это серверное решение обеспечивает эффективную связь между ПК и DLNA-совместимыми устройствами в вашей сети, позволяя наслаждаться видео, музыкой и фотографиями на любой платформе.
Основные возможности Emby Server:
- Потоковая передача контента: Транслируйте мультимедийный контент на устройства с установленными клиентами, такими как Emby Theater, Media Browser Classic или Kodi, обеспечивая высококачественное воспроизведение.
- Медиаклиенты и плагины: Доступ к вашей медиатеке через специальные клиенты для Roku, Samsung Smart TVs, MediaPortal, а также мобильные приложения для iOS, Android и Windows, позволяющие вам наслаждаться контентом в любой точке мира.
- Удобная организация библиотеки: Emby Server предлагает безопасный способ организации мультимедийной библиотеки с возможностью управления пользователями, добавления и удаления медиафайлов, прикрепления субтитров и метаданных.
- Потоковая передача и обмен файлами: Обменивайтесь медиафайлами между устройствами без сложной настройки благодаря технологии UPnP-медиасервера.
В общем, Emby Server - ваш надежный партнер для потоковой передачи и управления медиаконтентом. Уникальное сочетание удобства использования, широких возможностей и высокой производительности делает его идеальным выбором для тех, кто ценит качество воспроизведения и организацию своей медиатеки.
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