Emby Server для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.7.14.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:другое - Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:793 Кб
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Emby Server - надежное приложение для управления и потоковой передачи мультимедийного контента. Это серверное решение обеспечивает эффективную связь между ПК и DLNA-совместимыми устройствами в вашей сети, позволяя наслаждаться видео, музыкой и фотографиями на любой платформе.

Основные возможности Emby Server:

  • Потоковая передача контента: Транслируйте мультимедийный контент на устройства с установленными клиентами, такими как Emby Theater, Media Browser Classic или Kodi, обеспечивая высококачественное воспроизведение.
  • Медиаклиенты и плагины: Доступ к вашей медиатеке через специальные клиенты для Roku, Samsung Smart TVs, MediaPortal, а также мобильные приложения для iOS, Android и Windows, позволяющие вам наслаждаться контентом в любой точке мира.
  • Удобная организация библиотеки: Emby Server предлагает безопасный способ организации мультимедийной библиотеки с возможностью управления пользователями, добавления и удаления медиафайлов, прикрепления субтитров и метаданных.
  • Потоковая передача и обмен файлами: Обменивайтесь медиафайлами между устройствами без сложной настройки благодаря технологии UPnP-медиасервера.

В общем, Emby Server - ваш надежный партнер для потоковой передачи и управления медиаконтентом. Уникальное сочетание удобства использования, широких возможностей и высокой производительности делает его идеальным выбором для тех, кто ценит качество воспроизведения и организацию своей медиатеки.

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