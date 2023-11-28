Ansel - это бесплатная программа с открытым исходным кодом, которая призвана удовлетворить потребности в редактировании фотографий в формате RAW, предлагая обширный набор инструментов, помогая пользователям управлять и редактировать свои снимки так, чтобы они выглядели естественно и давали желаемые результаты.

Интерфейс фотоорганайзера чист и функционален, он позволяет работать с библиотекой фотографий, создавая коллекции, помечая работы тегами, пакетно применяя фото стили, а также редактируя метаданные файла. Всевозможные функции постобработки можно выполнять через интерфейс редактирования, где функции сгруппированы и разделены на категории для удобства. Например, опции, связанные с тональностью и цветовым профилем снимка, представлены в своих категориях, что делает процесс простым и легко запоминающимся. Пользователь может вносить изменения во все изображение или применять маски для достижения более локального эффекта.

Присутствует возможность выравнивать тона по всему изображению, управлять RGB-кривыми, вводить различные эффекты, повышать четкость изображения и многое другое.

Поддерживает работу с файлами 3FR, ARI, ARW, BAY, BMQ, CAP, CINE, CR2, CR3, CRW, CS1, DC2, DCR, DNG, GPR, ERF, FFF, EXR, IA, IIQ, JPEG, JPG, K25, KC2, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PFM, PNG, PXN, QTK, RAF, RAW, RDC, RW1, RW2, SR2, SRF, SRW, STI, TIF, TIFF, X3F и пр.

Ansel предоставляет пользователю полный контроль над манипуляциями с его библиотекой цифровых фотографий. Фотографы, которые ищут бесплатную программу, не ущемляющую их полномочий на этапе постобработки, могут смело использовать это решение и получать от него максимальную отдачу.