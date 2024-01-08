Total Converter .NET - универсальный инструмент для преобразования файлов различных форматов, предназначенный для использования на вашем настольном компьютере.

Это приложение поддерживает широкий спектр типов файлов, связанных с офисными приложениями, включая файлы электронной почты, календаря, контактов, хранилищ, изображений и документов. Total Converter .NET предоставляет возможность конвертировать файлы как по отдельности, так и в пакетном режиме, что облегчает обработку нескольких файлов за одну операцию.

Основные возможности приложения Total Converter .NET:

Поддержка пакетного преобразования различных типов офисных файлов.

Простота в использовании: выберите исходный и целевой файлы, нажмите "Конвертировать".

Сохранение вложений, сертификатов, списка получателей и временных меток почтовых файлов.

Встроенный конвертер изображений и электронной почты, а также экстрактор хранилищ.

Функция пакетного конвертирования позволяет выбрать папку и формат файла в качестве источника, ускоряя процесс при большом объеме файлов. Total Converter .NET автоматически определяет тип файла, делая процесс конвертации максимально удобным для пользователя.

Если вам необходимо конвертировать изображения, электронную почту или извлечь данные из хранилища, вам доступен интегрированный конвертер изображений и удобный экстрактор данных.