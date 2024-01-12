JSON to CSV Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,59 Мб
|СКАЧАТЬ
JSON to CSV Converter - это удобное настольное приложение, предназначенное для упрощения процесса преобразования файлов JSON в формат CSV. Это программное обеспечение является незаменимым инструментом для аналитиков, разработчиков и всех, кому необходимо манипулировать и анализировать данные, хранящиеся в формате JSON, позволяя им преобразовывать их в более общепринятый и удобный для электронных таблиц формат CSV.
Особенности JSON to CSV Converter:
- Настраиваемый вывод CSV: Пользователи могут указывать символы-разделители, а также выбирать, включать или не включать заголовки в CSV-вывод, что обеспечивает совместимость с различными требованиями к разбору CSV.
- Поддержка кодировок: Программа поддерживает кодировки UTF-8 и ANSI, обеспечивая сохранение правильных символов и форматирования CSV для различных языков и регионов.
- Пакетное преобразование: Конвертируйте сразу несколько файлов JSON в формат CSV, экономя время и силы при работе с большими наборами данных или многочисленными файлами.
- Расширенный парсинг: Конвертер может обрабатывать вложенные структуры JSON, массивы и сложные типы данных, точно преобразуя их в плоскую структуру CSV.
- Интуитивно понятный интерфейс: Программа обладает чистым и понятным интерфейсом, позволяющим пользователям любого уровня подготовки быстро ориентироваться и выполнять преобразования.
- Совместимость: Разработанная для операционных систем Windows, программа совместима с широким спектром платформ электронных таблиц, таких как Microsoft Excel и Google Sheets.
- Легкий и быстрый: Конвертер оптимизирован для работы, обеспечивая высокую скорость преобразования даже больших файлов JSON и не потребляя чрезмерных системных ресурсов.
Если вам нужно импортировать JSON-данные в приложения для работы с электронными таблицами, провести анализ данных или просто поделиться данными с коллегами, предпочитающими формат CSV, JSON to CSV Converter - идеальное решение для Windows. Благодаря широкому набору функций и простоте использования эта программа станет незаменимой частью вашего набора инструментов для преобразования данных.
Самое приятное в программе - это то, что преобразование выполняется полностью в автономном режиме. Вы можете конвертировать как небольшие файлы, так и файлы размером более 1 гигабайта.
Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...
Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с...
PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...
Free PDF to Word Converter 3.2.12
Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного...
Программа, с помощью которой можно легко извлекать файлы изображений из PDF-файлов....
Calibre - незаменимое приложение для чтения электронных книг всех современных форматов, а...
Отзывы о программе JSON to CSV Converter
Admin
Отзывов о программе JSON to CSV Converter 1.0 пока нет, можете добавить...