TextConverter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|23.11.3 Basic | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stefan Trost
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,5 Мб
|СКАЧАТЬ
TextConverter - полезное приложение, позволяющее редактировать и конвертировать разнообразные текстовые файлы в различные форматы, заменять, вставлять или удалять фрагменты текста, добавлять номера строк, разрывы и многие другие элементы.
Установка программы практически не занимает времени, и в ней нет сложных настроек, которые необходимо выполнить, прежде чем вы сможете использовать ее. Первое, что вам нужно сделать после запуска приложения, - это загрузить файлы, с которыми вы хотите поработать. Программа отобразит имя файла, формат, тип, размер и путь к файлу.
Поддерживается пакетный режим обработки, что означает, что вы можете работать с несколькими файлами одновременно. Программа позволяет заменять текст, строки, вставлять элементы, удалять текст или строки, выполнять действия с HTML или строками и многое другое.
Вы можете объединять или разделять файлы по своему усмотрению, а также кодировать документы или использовать константы. Программа позволяет конвертировать текстовые документы в различные форматы и перезаписывать существующий файл. Программа позволяет выбрать папку назначения на вашем компьютере и переименовать файлы.
В целом, TextConverter Basic - это полезное программное обеспечение, которое позволяет редактировать и конвертировать различные текстовые файлы в различные форматы, заменять, вставлять или удалять фрагменты текста, добавлять номера строк, разрывы и многие другие элементы.
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