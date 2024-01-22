TextConverter - полезное приложение, позволяющее редактировать и конвертировать разнообразные текстовые файлы в различные форматы, заменять, вставлять или удалять фрагменты текста, добавлять номера строк, разрывы и многие другие элементы.

Установка программы практически не занимает времени, и в ней нет сложных настроек, которые необходимо выполнить, прежде чем вы сможете использовать ее. Первое, что вам нужно сделать после запуска приложения, - это загрузить файлы, с которыми вы хотите поработать. Программа отобразит имя файла, формат, тип, размер и путь к файлу.

Поддерживается пакетный режим обработки, что означает, что вы можете работать с несколькими файлами одновременно. Программа позволяет заменять текст, строки, вставлять элементы, удалять текст или строки, выполнять действия с HTML или строками и многое другое.

Вы можете объединять или разделять файлы по своему усмотрению, а также кодировать документы или использовать константы. Программа позволяет конвертировать текстовые документы в различные форматы и перезаписывать существующий файл. Программа позволяет выбрать папку назначения на вашем компьютере и переименовать файлы.

В целом, TextConverter Basic - это полезное программное обеспечение, которое позволяет редактировать и конвертировать различные текстовые файлы в различные форматы, заменять, вставлять или удалять фрагменты текста, добавлять номера строк, разрывы и многие другие элементы.