TextConverter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:23.11.3 Basic | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,5 Мб
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TextConverter - полезное приложение, позволяющее редактировать и конвертировать разнообразные текстовые файлы в различные форматы, заменять, вставлять или удалять фрагменты текста, добавлять номера строк, разрывы и многие другие элементы.

Установка программы практически не занимает времени, и в ней нет сложных настроек, которые необходимо выполнить, прежде чем вы сможете использовать ее. Первое, что вам нужно сделать после запуска приложения, - это загрузить файлы, с которыми вы хотите поработать. Программа отобразит имя файла, формат, тип, размер и путь к файлу.

Поддерживается пакетный режим обработки, что означает, что вы можете работать с несколькими файлами одновременно. Программа позволяет заменять текст, строки, вставлять элементы, удалять текст или строки, выполнять действия с HTML или строками и многое другое.

Вы можете объединять или разделять файлы по своему усмотрению, а также кодировать документы или использовать константы. Программа позволяет конвертировать текстовые документы в различные форматы и перезаписывать существующий файл. Программа позволяет выбрать папку назначения на вашем компьютере и переименовать файлы.

В целом, TextConverter Basic - это полезное программное обеспечение, которое позволяет редактировать и конвертировать различные текстовые файлы в различные форматы, заменять, вставлять или удалять фрагменты текста, добавлять номера строк, разрывы и многие другие элементы.

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