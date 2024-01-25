Text Images для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021-09-24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Немецкий
|Разработчик:
|Stefan Trost
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,03 Мб
|СКАЧАТЬ
Text Images - это удобное приложение для создания индивидуальных изображений из текста. Независимо от того, нужны ли вам забавные этикетки или просто уникальные визуальные элементы, это приложение делает процесс легким и доступным.
Основные возможности Text Images:
- Портативность: Используйте приложение прямо с флешки, без необходимости установки. Это позволяет легко переносить приложение и не беспокоиться о воздействии на системные реестры целевого ПК.
- Предварительный просмотр в реальном времени: Главное окно приложения предлагает область предварительного просмотра, обновляющуюся в режиме реального времени. Это обеспечивает удобство при редактировании значений.
- Настройка текста: Выбирайте тип шрифта, стиль, формат, размер и цвет текста. Предварительный просмотр облегчает выбор опций.
- Настройка фона и вывода: Хотя фоновое изображение нельзя добавить, можно настроить цвет текста. Опции выравнивания и размера контейнера дополняют возможности настройки.
- Создание изображений: Легко создавайте одно или несколько изображений, настраивая имя и алгоритм. Поддержка различных форматов файлов, таких как JPG, PNG, GIF, и другие, обеспечивает гибкость при сохранении изображений.
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Отзывы о программе Text Images
Admin
Отзывов о программе Text Images 2021-09-24 пока нет, можете добавить...