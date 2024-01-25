Text Images для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2021-09-24 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Немецкий
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,03 Мб
СКАЧАТЬ
Text Images скриншот № 1
Text Images скриншот № 2
Text Images скриншот № 3
Text Images скриншот № 4

Text Images - это удобное приложение для создания индивидуальных изображений из текста. Независимо от того, нужны ли вам забавные этикетки или просто уникальные визуальные элементы, это приложение делает процесс легким и доступным.

Основные возможности Text Images:

  • Портативность: Используйте приложение прямо с флешки, без необходимости установки. Это позволяет легко переносить приложение и не беспокоиться о воздействии на системные реестры целевого ПК.
  • Предварительный просмотр в реальном времени: Главное окно приложения предлагает область предварительного просмотра, обновляющуюся в режиме реального времени. Это обеспечивает удобство при редактировании значений.
  • Настройка текста: Выбирайте тип шрифта, стиль, формат, размер и цвет текста. Предварительный просмотр облегчает выбор опций.
  • Настройка фона и вывода: Хотя фоновое изображение нельзя добавить, можно настроить цвет текста. Опции выравнивания и размера контейнера дополняют возможности настройки.
  • Создание изображений: Легко создавайте одно или несколько изображений, настраивая имя и алгоритм. Поддержка различных форматов файлов, таких как JPG, PNG, GIF, и другие, обеспечивает гибкость при сохранении изображений.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Garden PlannerGarden Planner 3.8.33

Простой в использовании инструмент для сада и ландшафтного дизайна. Присутствует...

скачать MyZoomMyZoom 1.0.4

MyZoom - экранная лупа с расширенными возможностями. Будет очень удобна для вебдизайнеров и др. Не требует установки...

скачать Screen LensScreen Lens 1.2

Небольшая бесплатная утилита для увеличения и просмотра участка экрана монитора - Screen Lens - экранная линза с расширенными настройками...

скачать Скан Корректор А4 (Quick Scan Corrector)Скан Корректор А4 (Quick Scan Corrector) 2.01

Скан Корректор А4 (Quick Scan Corrector) - программа для удобного, простого и быстрого сканирования...

скачать RiDocRiDoc 5.0.9.3

RiDoc - программа позволяет при помощи сканера получать электронные версии документов и...

скачать 3DMark Vantage3DMark Vantage 1.1.3

3DMark Vantage бенчмарк который совмещает в себе тесты процессора, видеокарты, инструменты для определения качества изображения и т.п....

Отзывы о программе Text Images

Admin

Отзывов о программе Text Images 2021-09-24 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв