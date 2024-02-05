Performance Monitor Analyser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Fabrício Godoy
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|136,07 Мб
|СКАЧАТЬ
Performance Monitor Analyser - это легкий инструмент, который использует возможности мониторинга производительности, встроенные в Windows.
Несмотря на то что приложение имеет минималистичный интерфейс, оно предоставляет подробную информацию о различных аспектах производительности системы, включая использование процессора, потребление памяти, операции ввода-вывода с диска, сетевой трафик и специфические метрики приложений.
Вы можете выбирать различные компоненты системы, приложения и показатели производительности для мониторинга, что позволяет создавать индивидуальные конфигурации мониторинга, отвечающие уникальным потребностям среды.
Инструмент поддерживает такие расширенные функции, как мониторинг на уровне экземпляра, разрешение пути к счетчику для интеграции с Zabbix и получение значений в реальном времени, обеспечивая пользователям гибкость и детализацию, необходимые для эффективного мониторинга и управления производительностью системы.
После выбора счетчика производительности и связанного с ним экземпляра (если применимо) инструмент извлекает текущее значение этого счетчика в режиме реального времени. Это позволяет мгновенно отслеживать показатели производительности системы и принимать обоснованные решения на основе полученных данных.
Справедливости ради стоит отметить, что программа создана для опытных пользователей, которым необходимо детально отслеживать и анализировать показатели производительности системы. Если вы обычный пользователь, который, возможно, не знаком со всеми метриками и терминологией, используемой в системном мониторинге, приложение может показаться слишком сложным.
Но если у вас есть определенная техническая подготовка, а также опыт интерпретации и использования данных, Performance Monitor Analyser предложит вам ценные сведения о производительности системы, использовании ресурсов и потенциальных узких местах, которые могут повлиять на общее состояние и эффективность работы компьютерной системы.
AIDA64 Extreme Edition 7.00.6700
AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...
MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...
SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и...
Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об...
BlueScreenView - небольшая бесплатная утилита, которая сканирует все файлы аварийных дампов...
Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана...
Отзывы о программе Performance Monitor Analyser
Admin
Отзывов о программе Performance Monitor Analyser 1.0.0 пока нет, можете добавить...