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Performance Monitor Analyser для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:136,07 Мб
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Performance Monitor Analyser скриншот № 1

Performance Monitor Analyser - это легкий инструмент, который использует возможности мониторинга производительности, встроенные в Windows.

Несмотря на то что приложение имеет минималистичный интерфейс, оно предоставляет подробную информацию о различных аспектах производительности системы, включая использование процессора, потребление памяти, операции ввода-вывода с диска, сетевой трафик и специфические метрики приложений.

Вы можете выбирать различные компоненты системы, приложения и показатели производительности для мониторинга, что позволяет создавать индивидуальные конфигурации мониторинга, отвечающие уникальным потребностям среды.

Инструмент поддерживает такие расширенные функции, как мониторинг на уровне экземпляра, разрешение пути к счетчику для интеграции с Zabbix и получение значений в реальном времени, обеспечивая пользователям гибкость и детализацию, необходимые для эффективного мониторинга и управления производительностью системы.

После выбора счетчика производительности и связанного с ним экземпляра (если применимо) инструмент извлекает текущее значение этого счетчика в режиме реального времени. Это позволяет мгновенно отслеживать показатели производительности системы и принимать обоснованные решения на основе полученных данных.

Справедливости ради стоит отметить, что программа создана для опытных пользователей, которым необходимо детально отслеживать и анализировать показатели производительности системы. Если вы обычный пользователь, который, возможно, не знаком со всеми метриками и терминологией, используемой в системном мониторинге, приложение может показаться слишком сложным.

Но если у вас есть определенная техническая подготовка, а также опыт интерпретации и использования данных, Performance Monitor Analyser предложит вам ценные сведения о производительности системы, использовании ресурсов и потенциальных узких местах, которые могут повлиять на общее состояние и эффективность работы компьютерной системы.

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