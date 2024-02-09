Fluxzy Desktop для Windows

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Лицензия: Демо версия
Версия:1.16.2.47537 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Отладчики
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Размер:168,24 Мб
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Fluxzy Desktop - это полнофункциональный HTTP-отладчик и инструмент тестирования, который перехватывает HTTP(S) трафик, позволяя веб-разработчикам тщательно анализировать обмениваемые пакеты.

Благодаря этому кроссплатформенному приложению можно отслеживать HTTP-потоки, записывать, изменять, имитировать и регистрировать HTTP-потоки. Анализ необработанных HTTP-заголовков и обменивающихся пакетов, перенаправления и запросы, POST-параметры и метрики соединения - вот некоторые из задач, которые может выполнять Fluxzy Desktop.   Другими словами, Fluxzy Desktop позволяет просматривать обмениваемые пакеты, воспроизводить запросы и манипулировать HTTP-трафиком.

Опираясь на возможности HTTP-движка с открытым исходным кодом, Fluxzy Desktop позволяет перехватывать в реальном времени пакеты данных, отправляемые и получаемые через существующие браузеры. Он способен перехватывать любые данные, от PCAPNG до расшифрованного HTTP1.1/H2/Websocket, предоставляя инструменты, необходимые для бескодового манипулирования трафиком.

Цель Fluxzy Desktop - упростить процесс веб-тестирования и разработки, предоставляя комплексный HTTP-отладчик, который может выполнять различные задачи и операции. С его помощью можно экспортировать cURL-команды и воспроизводить запросы, анализировать показатели трафика и скорость соединения. Благодаря встроенным опциям фильтрации управлять несколькими соединениями стало проще.

Запуск сеансов отладки с помощью Fluxzy Desktop позволяет ускорить веб-разработку и тестирование соединений. Набор его функций достаточно велик, чтобы удовлетворить потребности всех разработчиков, позволяя быстро перехватывать HTTP-трафик, анализировать все обмениваемые пакеты и многое другое.

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