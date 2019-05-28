Free Hex Editor для Windows

Free Hex Editor 6.44.1.6234

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Описание Free Hex Editor 6.44.1.6234Описание   Скачать Free Hex Editor 6.44.1.6234СКАЧАТЬ (15 Мб) Скриншоты Free Hex Editor 6.44.1.6234Скриншоты (4)   Статистика Free Hex Editor 6.44.1.6234Статистика   Отзывы о Free Hex Editor 6.44.1.6234Отзывы (16)  
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3.98 из 5, всего оценок - 83
  • Рейтинг программы - 3.98 из 5
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Free Hex Editor Neo- бесплатный Редактор Шестнадцатеричных и Бинарных Файлов под Windows. Программа имеет многооконный интерфейс, возможности по просмотру, поиску, замене и отладке данных.

Что нового в Free Hex Editor 6.44.1.6234?
  • Исправлены ошибки
Free Hex Editor
Free Hex Editor
Free Hex Editor
Free Hex Editor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 124 823
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОтладчики - Редакторы кода
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Free Hex Editor - Бесплатный Редактор Шестнадцатеричных и Бинарных Файлов под Windows. Программа имеет многооконный интерфейс, возможности по просмотру, поиску,

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Отзывы о программе Free Hex Editor

Матвей про Free Hex Editor 6.31.00.5980 [21-01-2018]

Программа вносит изменения в браузеры,говнище полнейшее.
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boadil про Free Hex Editor 6.25.00.5960 [26-06-2017]

какого .... написана совместимость с ХР!!!??? 7 и выше, ммлин.....
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Слон в ответ boadil про Free Hex Editor 6.25.00.5960 [20-10-2017]

Взято с оф. сайта разрабов: Windows XP
· Windows Vista
· Windows 7
· Windows 8
· Windows 8.1
· Windows 10
· Windows Server 2003
· Windows Server 2003 R2
· Windows Server 2008
и т.д.
1 | | Ответить

Михаил про Free Hex Editor 5.12.01.4748 [24-04-2013]

Хоть в самом дистрибутиве русского и нет, но после установки программа сама предлагает ее русифицировать и делается это легко.
1 | 5 | Ответить

Walsor про Free Hex Editor 4.97.02.3667 [05-12-2011]

Есть хорошая замена - "HxD" и на русском. Оф. сайт: mh-nexus.de/en/downloads.php?product=HxD.
2 | | Ответить

Maks в ответ Walsor про Free Hex Editor 6.31.00.5980 [27-01-2018]

Спасибо за подсказку. Хорошая программа, в ней есть сравнение файлов, очень удобно.
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hhenry про Free Hex Editor 4.97.02.3667 [15-11-2011]

Free Hex Editor 4.97.2.3667 вырубает комп , идет перезагрузка
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