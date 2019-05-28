Free Hex Editor 6.42.5.6195
Free Hex Editor - Бесплатный Редактор Шестнадцатеричных и Бинарных Файлов под Windows. Программа имеет многооконный интерфейс, возможности по просмотру, поиску,
RapidDriver 2.1.5.2
RapidDriver - Инструмент для разработки драйверов и отладки аппаратуры. Просто запустите RapidDriver, создайте новый проект, выберите ваше PCI, USB, LPT или ISA
RegExpCheck 1.0
RegExpCheck - это утилита для тестирования регулярных выражений с Perl-совместимым синтаксисом. На входе указывается регулярное выражение и текстовая строка.
Vrode Script Editor 6.9.3
Vrode Script Editor - простой и легкий в использовании, но многофункциональный и эффективный редактор для JavaScript, VBScript, HTML и CSS файлов
Mastak Absolute Perl 9.02
Mastak Absolute Perl представляет собой удобное средство для создания, редактирования и отладки программ и скриптов, написанных на языке Perl
ShellDebug 1.0.2
ShellDebug - утилита для разработчиков расширений оболочки для Windows (Name Space Extension).