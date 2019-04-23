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Vrode Script Editor 6.9.3
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Vrode Script Editor - простой и легкий в использовании, но многофункциональный и эффективный редактор для JavaScript, VBScript, HTML и CSS файлов. Программа представляет собой удобный инструмент, который позволяет полностью контролировать все скрипты и файлы кода.
Основные функции программы:
- Запуск скриптов в консоли (CScript) или окне (WScript),
- Отладка скриптов в HTML (IE, Firefox, Google Chrome), NodeJS, HTA, WSF, VBS, JS, файлах.
- Code Explore для HTML, CSS, JavaScript, VBScript, INI-файлов
- Код завершения (IntelliSense) для JavaScript и VBScript функции, NodeJS, ExtJs, JQuery, jQueryUI, HTML тегов и атрибутов, селекторов CSS, DOM (Document Object Model), ASP, WMI и WSH
- Шаблоны кода
- Функция подсказок для JavaScript и VBScript
- Контекстная справка для тегов HTML, CSS селекторов, сценариев и объектов, ExtJs, JQuery, jQueryUI
- WYSIWYG (что видишь, то и получаешь) редактор для HTML и CSS
- Инструменты кода: JsBeautifier, JsHint, HTMLTidy
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|Что нового в Vrode Script Editor 6.9.3?
- Исправление бага Google Chrome и NodeJs отладчика
- Исправление бага TsLint
- Улучшение завершения кода
- Исправление различных багов
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