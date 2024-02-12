NotAFK - это удобное приложение, которое помогает сохранить активный статус на вашем компьютере, предотвращая переход в режим AFK (отсутствие у клавиатуры). Будь то профессиональный контекст или личное общение, NotAFK поможет вам всегда оставаться онлайн и доступным.

Установка NotAFK очень проста и не требует дополнительных настроек. После установки вы сразу можете начать использовать приложение, активируя статус NotAFK одним нажатием на заметную кнопку.

Это приложение идеально подходит для тех, кто предпочитает минимум усилий при настройке и использовании. С его простым дизайном и отсутствием необходимости в сложной конфигурации, NotAFK подходит для всех, включая новичков.

NotAFK предлагает несколько простых настроек для регулировки статуса AFK, основанных на движениях мыши, кликах и нажатиях клавиш. Это позволяет выбирать автоматическую прокрутку или нажатие клавиши TAB в зависимости от ваших предпочтений.

Хотя у NotAFK нет расширенных функций для настройки поведения конкретных приложений, оно отлично подходит для общего использования и решения задачи сохранения активности во время работы за компьютером.

Основные возможности приложения NotAFK: