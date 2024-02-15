WorklogsJira для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alejandro Bolano
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19,43 Мб
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Рабочие среды, связанные с разработкой или проектами масштабируемого характера, часто требуют впечатляющей логистики и управления временем, и знаменитая Jira была разработана специально для отслеживания ошибок, проблем, а также управления проектами.
Если вы хотите расширить функциональность отслеживания проблем в Jira, WorklogsJira может предоставить специализированный инструмент для достижения этой цели. Это приложение, предназначенное как для производства, так и для разработки, позволит вам легко регистрировать работу над проектами в Jira с помощью ряда специально разработанных инструментов.
Основной принцип работы WorklogsJira основан на использовании Jira API для получения, публикации и удаления данных, а также на двух стартовых файлах, предлагающие переменную конфигурацию, которую можно адаптировать в случае, если вам нужны спецификации для среды разработки или производства.
Пользователям необходимо ввести соответствующие имя пользователя и пароль для среды Jira, а затем сохранить добавленные данные. Эти данные будут доступны в приложении, но не будут сохранены в текстовом формате. После добавления информации о компании пользователи смогут просмотреть подтверждение авторизации.
После этого можно добавлять задачи и настраивать их параметры, такие как даты и часы начала, а также повторы.
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