Batch Website HTML to PDF дает пользователям возможность сохранять целые HTML-сайты в формате PDF для последующего использования в автономном режиме. Приложение может быть полезным, позволяя пользователю держать информацию под рукой, чтобы использовать ее в ситуациях, когда просмотр Интернета не представляется возможным.

Программа довольно проста и удобна в обращении. Чтобы воспользоваться преимуществами приложения, не нужно быть компьютерным мастером. Достаточно указать адрес сайта и открыть экземпляр Google Chrome. Похоже, программа предпочитает именно этот браузер другим.

Время, затрачиваемое на конвертацию файлов, невелико. Правда, оно зависит от сложности добавленных вами сайтов. В приложение можно добавить несколько адресов, и программа легко их конвертирует.

В общем, Batch Website HTML to PDF - это программа, которая была создана с целью преобразования сложных HTML-сайтов в простые PDF-документы, которые могут быть доступны в любой момент, даже в распечатанном виде, если вы хотите сделать информацию на сайте доступной для себя и других.