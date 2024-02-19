Batch Website HTML to PDF для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|White Moonlight
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|73,78 Мб
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Batch Website HTML to PDF дает пользователям возможность сохранять целые HTML-сайты в формате PDF для последующего использования в автономном режиме. Приложение может быть полезным, позволяя пользователю держать информацию под рукой, чтобы использовать ее в ситуациях, когда просмотр Интернета не представляется возможным.
Программа довольно проста и удобна в обращении. Чтобы воспользоваться преимуществами приложения, не нужно быть компьютерным мастером. Достаточно указать адрес сайта и открыть экземпляр Google Chrome. Похоже, программа предпочитает именно этот браузер другим.
Время, затрачиваемое на конвертацию файлов, невелико. Правда, оно зависит от сложности добавленных вами сайтов. В приложение можно добавить несколько адресов, и программа легко их конвертирует.
В общем, Batch Website HTML to PDF - это программа, которая была создана с целью преобразования сложных HTML-сайтов в простые PDF-документы, которые могут быть доступны в любой момент, даже в распечатанном виде, если вы хотите сделать информацию на сайте доступной для себя и других.
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