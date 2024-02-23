ExifToolGUI Portable для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.9-1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|John T. Haller
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,67 Мб
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ExifToolGUI Portable - это удобный графический интерфейс, дополняющий мощное приложение командной строки ExifTool. Разработанный специально для тех, кто предпочитает визуальный подход к управлению метаданными в мультимедийных файлах, он упрощает процесс чтения, записи и редактирования информации о метаданных.
Программа не требует установки, поэтому просто запустите исполняемый файл и выберите место, куда он может распаковаться. Интерфейс состоит из трех основных областей, самая левая из которых - место поиска нужной папки.
Содержимое выбранной папки можно проанализировать на средней панели, включая соответствующую информацию, например, формат, размер или дату изменения файла. На вкладке Char можно выбрать типы файлов для отображения и упростить работу, если это необходимо.
Самая правая панель - это место, где вы просматриваете текущие метаданные выбранного файла и вносите необходимые изменения. Здесь можно просматривать и редактировать множество параметров, включая EXIF, XMP, Maker, IPTC и пользовательские теги, если они заданы.
В случае, если файл не содержит большого количества метаданных, можно воспользоваться импортом информации из настроек камеры или других файлов. В приложении есть специальное меню, в котором можно извлечь подробную информацию об изображениях, аудио- и видеофайлах, узнать настройки камеры, дату создания и другие важные детали.
Вы также можете переносить метаданные из одного файла в другой, обеспечивая согласованность всех ваших коллекций. Эта функция особенно ценна, когда нужно воспроизвести параметры метаданных, например геотеги или информацию об авторских правах, из исходного файла в несколько целевых файлов.
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