WiFi Analyzer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VREM Software Development
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,84 Мб
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WiFi Analyzer - приложение с открытым исходным кодом, которое представляет собой инструмент для оптимизации вашей сети WiFi. Оно обеспечивает анализ окружающих сетей, измерение уровня сигнала и выявление перегруженных каналов.
Одним из ключевых преимуществ приложения является его фокус на конфиденциальности и безопасности пользователей. Оно запрашивает только необходимые разрешения и не требует доступа к Интернету, обеспечивая полную прозрачность и защиту личных данных.
Основные возможности приложения WiFi Analyzer:
- Определение близлежащих точек доступа.
- Графическое отображение уровня сигнала каналов.
- Мониторинг уровня сигнала точек доступа во времени.
- Анализ сетей WiFi для определения наилучших каналов.
- Поддержка различных диапазонов WiFi и HT/VHT.
- Возможность экспорта данных о точках доступа.
- Различные настройки внешнего вида и темы интерфейса.
- Фильтрация результатов сканирования по различным параметрам.
WiFi Analyzer обладает широким спектром функций, которые помогут вам оптимизировать вашу WiFi сеть без лишних хлопот.
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