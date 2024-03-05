WiFi Analyzer для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,84 Мб
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WiFi Analyzer - приложение с открытым исходным кодом, которое представляет собой инструмент для оптимизации вашей сети WiFi. Оно обеспечивает анализ окружающих сетей, измерение уровня сигнала и выявление перегруженных каналов.

Одним из ключевых преимуществ приложения является его фокус на конфиденциальности и безопасности пользователей. Оно запрашивает только необходимые разрешения и не требует доступа к Интернету, обеспечивая полную прозрачность и защиту личных данных.

Основные возможности приложения WiFi Analyzer:

  • Определение близлежащих точек доступа.
  • Графическое отображение уровня сигнала каналов.
  • Мониторинг уровня сигнала точек доступа во времени.
  • Анализ сетей WiFi для определения наилучших каналов.
  • Поддержка различных диапазонов WiFi и HT/VHT.
  • Возможность экспорта данных о точках доступа.
  • Различные настройки внешнего вида и темы интерфейса.
  • Фильтрация результатов сканирования по различным параметрам.

WiFi Analyzer обладает широким спектром функций, которые помогут вам оптимизировать вашу WiFi сеть без лишних хлопот.

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