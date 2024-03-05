WiFi Analyzer - приложение с открытым исходным кодом, которое представляет собой инструмент для оптимизации вашей сети WiFi. Оно обеспечивает анализ окружающих сетей, измерение уровня сигнала и выявление перегруженных каналов.

Одним из ключевых преимуществ приложения является его фокус на конфиденциальности и безопасности пользователей. Оно запрашивает только необходимые разрешения и не требует доступа к Интернету, обеспечивая полную прозрачность и защиту личных данных.

Основные возможности приложения WiFi Analyzer:

Определение близлежащих точек доступа.

Графическое отображение уровня сигнала каналов.

Мониторинг уровня сигнала точек доступа во времени.

Анализ сетей WiFi для определения наилучших каналов.

Поддержка различных диапазонов WiFi и HT/VHT.

Возможность экспорта данных о точках доступа.

Различные настройки внешнего вида и темы интерфейса.

Фильтрация результатов сканирования по различным параметрам.

WiFi Analyzer обладает широким спектром функций, которые помогут вам оптимизировать вашу WiFi сеть без лишних хлопот.