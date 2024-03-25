Batch Picture Protector для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $8.99
|Ограничение:
|10 дней
|Версия:
|7.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoftOrbits
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,71 Мб
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Batch Picture Protector - это удобное приложение, которое поможет вам защитить ваши изображения от несанкционированного использования. Программа предназначена для добавления прозрачных водяных знаков на изображения, объединяя текст, графику и иллюстрации.
Основные возможности приложения:
- Простой и чистый интерфейс, обеспечивающий удобный просмотр результатов работы.
- Создание неограниченного количества образцов водяных знаков, включая как текстовые, так и графические элементы.
- Легкое редактирование водяных знаков: изменение положения, смещения, прозрачности и размера.
- Возможность редактирования текстовых элементов: выбор типа и размера шрифта, добавление цвета фона или эффекта свечения.
- Добавление нескольких тегов к изображениям для организации.
- Перетаскивание водяных знаков для нахождения оптимального положения.
- Пакетная обработка нескольких фотографий одновременно для ускорения работы.
- Поддержка различных форматов файлов: JPG, PNG, GIF, PSD, BMP, PCX, TGA, ICO, TIFF, WMG.
- Мультиязычный интерфейс: английский, итальянский, немецкий, турецкий, арабский, японский, венгерский, фарси и другие.
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