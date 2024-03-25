Batch Picture Protector для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $8.99
Ограничение:10 дней
Версия:7.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,71 Мб
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Batch Picture Protector - это удобное приложение, которое поможет вам защитить ваши изображения от несанкционированного использования. Программа предназначена для добавления прозрачных водяных знаков на изображения, объединяя текст, графику и иллюстрации.

Основные возможности приложения:

  • Простой и чистый интерфейс, обеспечивающий удобный просмотр результатов работы.
  • Создание неограниченного количества образцов водяных знаков, включая как текстовые, так и графические элементы.
  • Легкое редактирование водяных знаков: изменение положения, смещения, прозрачности и размера.
  • Возможность редактирования текстовых элементов: выбор типа и размера шрифта, добавление цвета фона или эффекта свечения.
  • Добавление нескольких тегов к изображениям для организации.
  • Перетаскивание водяных знаков для нахождения оптимального положения.
  • Пакетная обработка нескольких фотографий одновременно для ускорения работы.
  • Поддержка различных форматов файлов: JPG, PNG, GIF, PSD, BMP, PCX, TGA, ICO, TIFF, WMG.
  • Мультиязычный интерфейс: английский, итальянский, немецкий, турецкий, арабский, японский, венгерский, фарси и другие.
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Отзывы о программе Batch Picture Protector

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