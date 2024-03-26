BiBatchConverter Server для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $499.99
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|5.98.947 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Black Ice Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|196,4 Мб
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BiBatchConverter Server (ранее FileMorph Server) - это практичное программное решение, которое можно использовать в операционных системах Windows для пакетного преобразования файлов. Хотя на первый взгляд может показаться, что это обычный виртуальный принтер, стоит отметить, что инструмент обладает рядом мощных функций, включая автоматическое преобразование документов из контролируемых каталогов.
Несмотря на то, что вы можете настроить инструмент на мониторинг директорий, предпочтительных на вашем компьютере, по заданному расписанию, вы также можете выполнить эту задачу вручную, перетаскивая нужные документы через интерфейс. Инструмент оснащен встроенной функцией, которая позволяет отправлять файлы по электронной почте после завершения операции. Вы можете быть уверены, что приложение выведет диалоговое окно, в котором вы сможете указать получателя.
Кроме того, стоит отметить функцию извлечения содержимого, которая позволяет извлекать текст из документов с изображениями или PDF-файлов в виде обычного текста, текста с макетом или с пользовательским шрифтом, положением и стилем. Если говорить о PDF, то программа включает в себя несколько расширенных функций обработки, включая, помимо прочего, описание файлов, шифрование, работу с паролями, сжатие, изменение размера, вставку шрифтов и т. д.
Наконец, стоит отметить, что BiBatchConverter Server поддерживает множество форматов файлов, в частности те, которые часто используются в офисной среде. Среди поддерживаемых выходных форматов можно отметить JPG, PDF, BMP, PCXm GIF, PNG, DWG и множество форматов TIFF.
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