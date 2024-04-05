PresentMon - это мощный инструмент для захвата кадров, разработанный Intel, который стал неотъемлемой частью современных инструментов анализа кадров. Данное приложение предлагает улучшенные функции и оптимизации, делая его еще более эффективным для оценки производительности графических приложений.

Основные возможности приложения PresentMon:

Перенос точки отсчета для большинства метрик с вызова present() на время начала работы процессора над кадром, обеспечивая более точные значения, включая задержку и продолжительность взаимодействия.

Расширение статистики процентилей, включая явные значения 1%, 5% и 10%, дополняя существующие 99%, 95% и 90% и делая анализ данных еще более полным и информативным.

Введение статистики ненулевого среднего, что особенно полезно для метрик, где ноль означает "отсутствие данных", позволяя усреднять только ненулевые точки данных.

Добавление графиков гистограмм для визуализации распределения данных, расширяя аналитические возможности приложения.

PresentMon позволяет анализировать производительность графических приложений с высокой точностью и предоставляет разработчикам инструменты для интеграции собственных приложений с оверлеем. Благодаря оптимизациям и новым функциям, это приложение станет незаменимым помощником в работе с графической обработкой.