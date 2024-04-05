Intel PresentMon для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Intel Corporation
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|294 Кб
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PresentMon - это мощный инструмент для захвата кадров, разработанный Intel, который стал неотъемлемой частью современных инструментов анализа кадров. Данное приложение предлагает улучшенные функции и оптимизации, делая его еще более эффективным для оценки производительности графических приложений.
Основные возможности приложения PresentMon:
- Перенос точки отсчета для большинства метрик с вызова present() на время начала работы процессора над кадром, обеспечивая более точные значения, включая задержку и продолжительность взаимодействия.
- Расширение статистики процентилей, включая явные значения 1%, 5% и 10%, дополняя существующие 99%, 95% и 90% и делая анализ данных еще более полным и информативным.
- Введение статистики ненулевого среднего, что особенно полезно для метрик, где ноль означает "отсутствие данных", позволяя усреднять только ненулевые точки данных.
- Добавление графиков гистограмм для визуализации распределения данных, расширяя аналитические возможности приложения.
PresentMon позволяет анализировать производительность графических приложений с высокой точностью и предоставляет разработчикам инструменты для интеграции собственных приложений с оверлеем. Благодаря оптимизациям и новым функциям, это приложение станет незаменимым помощником в работе с графической обработкой.
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