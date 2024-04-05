Intel PresentMon для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Мониторинг
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Размер:294 Кб
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Intel PresentMon скриншот № 1

PresentMon - это мощный инструмент для захвата кадров, разработанный Intel, который стал неотъемлемой частью современных инструментов анализа кадров. Данное приложение предлагает улучшенные функции и оптимизации, делая его еще более эффективным для оценки производительности графических приложений.

Основные возможности приложения PresentMon:

  • Перенос точки отсчета для большинства метрик с вызова present() на время начала работы процессора над кадром, обеспечивая более точные значения, включая задержку и продолжительность взаимодействия.
  • Расширение статистики процентилей, включая явные значения 1%, 5% и 10%, дополняя существующие 99%, 95% и 90% и делая анализ данных еще более полным и информативным.
  • Введение статистики ненулевого среднего, что особенно полезно для метрик, где ноль означает "отсутствие данных", позволяя усреднять только ненулевые точки данных.
  • Добавление графиков гистограмм для визуализации распределения данных, расширяя аналитические возможности приложения.

PresentMon позволяет анализировать производительность графических приложений с высокой точностью и предоставляет разработчикам инструменты для интеграции собственных приложений с оверлеем. Благодаря оптимизациям и новым функциям, это приложение станет незаменимым помощником в работе с графической обработкой.

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