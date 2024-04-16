Batch Word to PDF Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PDFZilla.com
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35.51 Мб
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Batch Word to PDF Converter - это удобное и эффективное программное решение для конвертации документов Word в формат PDF. Если ваша работа требует постоянного взаимодействия с цифровыми документами, вы знаете, насколько важно иметь инструмент, который позволяет быстро и легко преобразовывать файлы.
Основные возможности приложения:
- Конвертация пакетов документов: Batch Word to PDF Converter позволяет загружать несколько документов одновременно и конвертировать их в PDF формат, что экономит ваше время и упрощает процесс работы с документами.
- Широкая совместимость: Приложение поддерживает не только форматы документов Word (DOC, DOCX), но и множество других форматов, включая RTF, TXT, ODT, ODF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, CSV, ODS и ODP.
- Простой интерфейс: Интерфейс Batch Word to PDF Converter интуитивно понятен и не перегружен лишними элементами. Все функции доступны прямо на главном экране, что делает процесс конвертации максимально удобным и эффективным.
В общем, Batch Word to PDF Converter - это ваш надежный помощник в конвертации текстовых документов в формат PDF. Удобство использования, широкая совместимость и быстрая обработка файлов делают это приложение идеальным выбором для всех, кто часто работает с документами и нуждается в их конвертации в PDF формат.
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