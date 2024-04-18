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Batch Word to JPG Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:8.3 Мб
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Batch Word to JPG Converter скриншот № 1

Batch Word to JPG Converter - это удобный инструмент для преобразования документов Word (DOCX) в изображения и текстовые форматы. Программа предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, который сфокусирован на удобстве загрузки файлов и выборе параметров конвертации.

Основные возможности приложения:

  • Преобразование документов Word в несколько форматов изображений (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, PCX, TGA) и в гибридный PDF.
  • Поддержка конвертации как отдельных файлов, так и пакетного преобразования большого количества документов.
  • Интуитивно понятный интерфейс с панелью загрузки файлов и комбинированными меню для выбора формата вывода, префикса файла и размера изображения.
  • Функция перетаскивания файлов для быстрой загрузки и конвертации.

Batch Word to JPG Converter обеспечивает быстрое и эффективное преобразование документов Word в изображения с минимальными усилиями со стороны пользователя. Незаменимый инструмент для тех, кто регулярно сталкивается с необходимостью конвертировать текстовые документы в изображения для удобства использования или публикации.
 

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