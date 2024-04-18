Batch Word to JPG Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PDFZilla.com
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|8.3 Мб
|СКАЧАТЬ
Batch Word to JPG Converter - это удобный инструмент для преобразования документов Word (DOCX) в изображения и текстовые форматы. Программа предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, который сфокусирован на удобстве загрузки файлов и выборе параметров конвертации.
Основные возможности приложения:
- Преобразование документов Word в несколько форматов изображений (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, PCX, TGA) и в гибридный PDF.
- Поддержка конвертации как отдельных файлов, так и пакетного преобразования большого количества документов.
- Интуитивно понятный интерфейс с панелью загрузки файлов и комбинированными меню для выбора формата вывода, префикса файла и размера изображения.
- Функция перетаскивания файлов для быстрой загрузки и конвертации.
Batch Word to JPG Converter обеспечивает быстрое и эффективное преобразование документов Word в изображения с минимальными усилиями со стороны пользователя. Незаменимый инструмент для тех, кто регулярно сталкивается с необходимостью конвертировать текстовые документы в изображения для удобства использования или публикации.
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