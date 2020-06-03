The Walking Dead: Road to Survival — захватывающая ролевая стратегия по мотивам одноименных комиксов Роберта Киркмана, в которой игроку предстоит сплотить вокруг себя группу выживших (Мишон, Рик, Карл!!! и пр.), и сражаться как с толпами зомби, так и с другими выжившими (заклятые соперники Губернатор и Ниган ждут вас).
Необходимо тщательно продумывать стратегию, атаковать наиболее уязвимые места соперника и стараться использовать сильные стороны каждого персонажа. Также не следует забывать о постройке собственной базы для защиты от ходячих. Но будьте начеку — тот ужас, что царит за стенами города — еще не самое страшное, ведь жизнь персонажей будет зависеть от ваших решений.
Ключевые особенности игры:
Состязайся с выжившими и ходячими мертвецами.
Особые приемы ближнего и дальнего боя.
Огромный арсенал смертоносного оружия (катана Мишон, револьвер Рика, бейсбольная бита Нигана и пр.).
Возможность искать и нанимать других выживших из мира «Ходячих мертвецов» (у каждого из них своя особенная тактика ведения боя).
Апгрейд выживших, улучшение их тактики ведения боя, навыков обращения с оружием и умений.
3D-карта с местами из комиксов «Ходячие мертвецы»
Возможность постройки собственной базы.
Набеги в режиме PvP на вражеские фракции в онлайн-режиме Всеобщей войны ради ресурсов.
Возможность вступать в альянсы и играть с друзьями.
Сюжетная линия зависит от решений игрока, поэтому каждая кампания в игре уникальна.