System Informer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.7578 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Winsider Seminars & Solutions, Inc.
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.99 Мб
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System Informer - это бесплатное приложение, созданное для мониторинга работы операционной системы. Оно предоставляет инструменты для полного отслеживания процессов, служб, сетевых соединений и использования оборудования.
Основные возможности приложения System Informer:
- Мониторинг процессов: интуитивно понятное меню, напоминающее диспетчер задач, позволяет отслеживать и управлять процессами, изменять приоритеты, создавать файлы дампа и отлаживать проблемные элементы.
- Анализ сети: подробная информация о входящих и исходящих сетевых соединениях.
- Информация об оборудовании: данные о компонентах вашей системы, включая CPU, GPU, память, диски, сеть и ввод-вывод, представлены в удобном виде с помощью графиков.
System Informer привлечет внимание продвинутых пользователей благодаря своему обширному функционалу. Однако, даже для непрофессионалов программа легка в использовании. Бесплатность приложения делает его привлекательным решением для всех, кто хочет получить полную информацию о работе своей операционной системы.
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