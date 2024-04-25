System Informer для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.7578 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.99 Мб
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System Informer - это бесплатное приложение, созданное для мониторинга работы операционной системы. Оно предоставляет инструменты для полного отслеживания процессов, служб, сетевых соединений и использования оборудования.

Основные возможности приложения System Informer:

  • Мониторинг процессов: интуитивно понятное меню, напоминающее диспетчер задач, позволяет отслеживать и управлять процессами, изменять приоритеты, создавать файлы дампа и отлаживать проблемные элементы.
  • Анализ сети: подробная информация о входящих и исходящих сетевых соединениях.
  • Информация об оборудовании: данные о компонентах вашей системы, включая CPU, GPU, память, диски, сеть и ввод-вывод, представлены в удобном виде с помощью графиков.

System Informer привлечет внимание продвинутых пользователей благодаря своему обширному функционалу. Однако, даже для непрофессионалов программа легка в использовании. Бесплатность приложения делает его привлекательным решением для всех, кто хочет получить полную информацию о работе своей операционной системы.

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