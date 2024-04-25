System Informer - это бесплатное приложение, созданное для мониторинга работы операционной системы. Оно предоставляет инструменты для полного отслеживания процессов, служб, сетевых соединений и использования оборудования.

Основные возможности приложения System Informer:

Мониторинг процессов: интуитивно понятное меню, напоминающее диспетчер задач, позволяет отслеживать и управлять процессами, изменять приоритеты, создавать файлы дампа и отлаживать проблемные элементы.

Анализ сети: подробная информация о входящих и исходящих сетевых соединениях.

Информация об оборудовании: данные о компонентах вашей системы, включая CPU, GPU, память, диски, сеть и ввод-вывод, представлены в удобном виде с помощью графиков.

System Informer привлечет внимание продвинутых пользователей благодаря своему обширному функционалу. Однако, даже для непрофессионалов программа легка в использовании. Бесплатность приложения делает его привлекательным решением для всех, кто хочет получить полную информацию о работе своей операционной системы.