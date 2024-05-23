Программы для Windows » Текст » другое » Epubor Kobo Converter 1.0.1.26

Epubor Kobo Converter для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.1.26 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:47.68 Мб
СКАЧАТЬ
Epubor Kobo Converter скриншот № 1

Epubor Kobo Converter — это удобное и эффективное приложение для пользователей платформы Kobo, позволяющее скачивать и конвертировать электронные книги и аудиокниги. Программа предназначена для тех, кто хочет сохранить свои данные для резервного копирования или переноса на другие устройства. С помощью этого инструмента можно легко искать, загружать и экспортировать контент в форматы EPUB и MP3 в режиме пакетной обработки.

Приложение предоставляет пользователям возможность осуществлять поиск нужных электронных книг и аудиокниг с помощью встроенной поисковой строки. После нахождения необходимого контента можно выбрать несколько элементов и добавить их в очередь на обработку. Это значительно облегчает работу с большими объемами данных, экономя время и усилия.

Основные выходные форматы для конвертации — EPUB для электронных книг и MP3 для аудиокниг. Несмотря на отсутствие универсальности в выборе форматов, приложение обеспечивает необходимую функциональность для большинства пользователей платформы Kobo. Дополнительно, Epubor Kobo Converter автоматически разбивает содержимое конвертированных аудиокниг на главы, что делает процесс прослушивания более удобным.

Простой и интуитивно понятный интерфейс приложения, а также возможность пакетной обработки данных, делают Epubor Kobo Converter идеальным решением для регулярного использования. Базовый дизайн и ограниченные возможности компенсируются высокой эффективностью и надежностью при выполнении основных задач.

Основные возможности приложения Epubor Kobo Converter:

  • Поиск электронных книг и аудиокниг с помощью встроенной поисковой строки.
  • Возможность добавления нескольких элементов в очередь на обработку.
  • Пакетная обработка данных для более эффективного управления большими объемами контента.
  • Конвертация электронных книг в формат EPUB.
  • Конвертация аудиокниг в формат MP3.
  • Автоматическое разделение аудиокниг на главы для удобства прослушивания.
  • Интуитивно понятный и простой интерфейс.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Etxt АнтиплагиатEtxt Антиплагиат 4.125.0.0

Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов....

скачать WinDjViewWinDjView 2.1

WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...

скачать DjvuReaderDjvuReader 2.0.0.26

DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...

скачать Doc ReaderDoc Reader 2.0

Doc Reader - простая в использовании программа, которая позволяет открывать, просматривать и...

скачать Печать книгойПечать книгой 3.4

Печать книгой - надстройка для Word 97-2010 позволяющая печатать любые документы в форме...

скачать XLS ViewerXLS Viewer 4.7.1.2054

Бесплатная утилита для просмотра файлов XLS, XLSX и ODS без установки Microsoft Office или Open Office. Легко...

Отзывы о программе Epubor Kobo Converter

Admin

Отзывов о программе Epubor Kobo Converter 1.0.1.26 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв