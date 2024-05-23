Epubor Kobo Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.1.26 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Epubor
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|47.68 Мб
|СКАЧАТЬ
Epubor Kobo Converter — это удобное и эффективное приложение для пользователей платформы Kobo, позволяющее скачивать и конвертировать электронные книги и аудиокниги. Программа предназначена для тех, кто хочет сохранить свои данные для резервного копирования или переноса на другие устройства. С помощью этого инструмента можно легко искать, загружать и экспортировать контент в форматы EPUB и MP3 в режиме пакетной обработки.
Приложение предоставляет пользователям возможность осуществлять поиск нужных электронных книг и аудиокниг с помощью встроенной поисковой строки. После нахождения необходимого контента можно выбрать несколько элементов и добавить их в очередь на обработку. Это значительно облегчает работу с большими объемами данных, экономя время и усилия.
Основные выходные форматы для конвертации — EPUB для электронных книг и MP3 для аудиокниг. Несмотря на отсутствие универсальности в выборе форматов, приложение обеспечивает необходимую функциональность для большинства пользователей платформы Kobo. Дополнительно, Epubor Kobo Converter автоматически разбивает содержимое конвертированных аудиокниг на главы, что делает процесс прослушивания более удобным.
Простой и интуитивно понятный интерфейс приложения, а также возможность пакетной обработки данных, делают Epubor Kobo Converter идеальным решением для регулярного использования. Базовый дизайн и ограниченные возможности компенсируются высокой эффективностью и надежностью при выполнении основных задач.
Основные возможности приложения Epubor Kobo Converter:
- Поиск электронных книг и аудиокниг с помощью встроенной поисковой строки.
- Возможность добавления нескольких элементов в очередь на обработку.
- Пакетная обработка данных для более эффективного управления большими объемами контента.
- Конвертация электронных книг в формат EPUB.
- Конвертация аудиокниг в формат MP3.
- Автоматическое разделение аудиокниг на главы для удобства прослушивания.
- Интуитивно понятный и простой интерфейс.
Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов....
WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...
DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...
Doc Reader - простая в использовании программа, которая позволяет открывать, просматривать и...
Печать книгой - надстройка для Word 97-2010 позволяющая печатать любые документы в форме...
Бесплатная утилита для просмотра файлов XLS, XLSX и ODS без установки Microsoft Office или Open Office. Легко...
Отзывы о программе Epubor Kobo Converter
Admin
Отзывов о программе Epubor Kobo Converter 1.0.1.26 пока нет, можете добавить...