iMocker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aceclicks Studio
|Категория:
|ГИС, GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|77.39 Мб
|СКАЧАТЬ
iMocker — это специализированное приложение, разработанное для изменения GPS-локации iOS-устройств. Оно предназначено для пользователей, которые хотят защитить свою конфиденциальность или получить доступ к играм и приложениям, зависящим от геолокации. Основная функция приложения заключается в изменении текущих GPS-координат устройства, что позволяет пользователям устанавливать любое местоположение на земном шаре.
Приложение iMocker предоставляет возможность не только изменять местоположение, но и имитировать GPS-перемещение по выбранным дорогам и тропинкам. Пользователи могут создавать собственные траектории движения, используя инструмент для симуляции, что позволяет настроить путь в соответствии с конкретными требованиями. Для более точного моделирования GPS-движения пользователи могут добавлять свои треки в формате GPX, которые приложение будет использовать как ориентиры для маршрутов. Кроме того, iMocker поддерживает одновременное изменение местоположения до пяти устройств.
Список основных возможностей приложения iMocker:
- Изменение текущих GPS-координат iOS-устройств.
- Возможность установки произвольного местоположения на земном шаре.
- Имитация GPS-перемещения по заданным дорогам и тропинкам.
- Создание и настройка траекторий движения с помощью инструмента для симуляции.
- Поддержка добавления пользовательских треков в формате GPX для точного моделирования.
- Одновременное изменение местоположения до пяти устройств.
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