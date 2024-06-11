iMocker для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:ГИС, GPS
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:77.39 Мб
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iMocker скриншот № 1

iMocker — это специализированное приложение, разработанное для изменения GPS-локации iOS-устройств. Оно предназначено для пользователей, которые хотят защитить свою конфиденциальность или получить доступ к играм и приложениям, зависящим от геолокации. Основная функция приложения заключается в изменении текущих GPS-координат устройства, что позволяет пользователям устанавливать любое местоположение на земном шаре.

Приложение iMocker предоставляет возможность не только изменять местоположение, но и имитировать GPS-перемещение по выбранным дорогам и тропинкам. Пользователи могут создавать собственные траектории движения, используя инструмент для симуляции, что позволяет настроить путь в соответствии с конкретными требованиями. Для более точного моделирования GPS-движения пользователи могут добавлять свои треки в формате GPX, которые приложение будет использовать как ориентиры для маршрутов. Кроме того, iMocker поддерживает одновременное изменение местоположения до пяти устройств.

Список основных возможностей приложения iMocker:

  • Изменение текущих GPS-координат iOS-устройств.
  • Возможность установки произвольного местоположения на земном шаре.
  • Имитация GPS-перемещения по заданным дорогам и тропинкам.
  • Создание и настройка траекторий движения с помощью инструмента для симуляции.
  • Поддержка добавления пользовательских треков в формате GPX для точного моделирования.
  • Одновременное изменение местоположения до пяти устройств.
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