iMocker — это специализированное приложение, разработанное для изменения GPS-локации iOS-устройств. Оно предназначено для пользователей, которые хотят защитить свою конфиденциальность или получить доступ к играм и приложениям, зависящим от геолокации. Основная функция приложения заключается в изменении текущих GPS-координат устройства, что позволяет пользователям устанавливать любое местоположение на земном шаре.

Приложение iMocker предоставляет возможность не только изменять местоположение, но и имитировать GPS-перемещение по выбранным дорогам и тропинкам. Пользователи могут создавать собственные траектории движения, используя инструмент для симуляции, что позволяет настроить путь в соответствии с конкретными требованиями. Для более точного моделирования GPS-движения пользователи могут добавлять свои треки в формате GPX, которые приложение будет использовать как ориентиры для маршрутов. Кроме того, iMocker поддерживает одновременное изменение местоположения до пяти устройств.

Список основных возможностей приложения iMocker: