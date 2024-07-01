Wi-Fi Monitor - это приложение, которое предоставляет детальную информацию о вашем Wi-Fi-соединении, доступных сетях и подключенных устройствах. Программа позволяет пользователям отслеживать качество соединения, анализировать доступные сети и управлять подключенными устройствами, что делает её незаменимым инструментом для обеспечения стабильной и безопасной работы в сети.

Приложение Wi-Fi Monitor включает в себя ряд функций, позволяющих получать подробные сведения о текущем подключении, включая общедоступный IP-адрес, доступные сети, их характеристики и многое другое. Кроме того, оно предоставляет графическое представление работы сети и позволяет пользователям проводить глубокое сканирование для получения информации о подключенных устройствах.

Основные возможности приложения Wi-Fi Monitor: