Wi-Fi Monitor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Andrey Efremov
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.08 Мб
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Wi-Fi Monitor - это приложение, которое предоставляет детальную информацию о вашем Wi-Fi-соединении, доступных сетях и подключенных устройствах. Программа позволяет пользователям отслеживать качество соединения, анализировать доступные сети и управлять подключенными устройствами, что делает её незаменимым инструментом для обеспечения стабильной и безопасной работы в сети.
Приложение Wi-Fi Monitor включает в себя ряд функций, позволяющих получать подробные сведения о текущем подключении, включая общедоступный IP-адрес, доступные сети, их характеристики и многое другое. Кроме того, оно предоставляет графическое представление работы сети и позволяет пользователям проводить глубокое сканирование для получения информации о подключенных устройствах.
Основные возможности приложения Wi-Fi Monitor:
- Общая информация о подключении Wi-Fi: Отображение текущего состояния подключения и получение общедоступного IP-адреса.
- Сети: Список доступных сетей Wi-Fi с возможностью фильтрации результатов и отображением подробной информации о сети, включая модель и производителя маршрутизатора (для Android 11+).
- Графики доступных сетей: Графическое представление сетей по каналам, сгруппированным по 2,4 или 5,0 ГГц, с поддержкой масштабирования и переключения в режим с шириной канала.
- График мощности сети: Отображение изменения мощности сети на временном интервале.
- Устройства: Список устройств, подключенных к вашей сети Wi-Fi, с возможностью быстрого и глубокого сканирования, фильтрации результатов и отображения подробной информации об устройствах.
- Устройства P2P: Использование Wi-Fi Direct для сканирования близлежащих устройств, таких как телевизоры и принтеры, с возможностью выбора поставщика по MAC-адресу.
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