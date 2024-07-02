SoftOrbits Photo Mosaic Software для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $18.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|Pro 2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SoftOrbits
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5.9 Мб
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SoftOrbits Photo Mosaic Software Pro - это программа, предназначенная для создания мозаичных изображений из множества фотографий. Она позволяет преобразовать одну фотографию в мозаику, состоящую из сотен или даже тысяч других изображений, что делает ее идеальной для создания уникальных плакатов, иллюстраций или персонализированных подарков. Программа имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, который ведет пользователя через процесс создания мозаики всего за несколько шагов.
При запуске SoftOrbits Photo Mosaic Software Pro пользователю предлагается выбрать основное изображение, которое будет преобразовано в мозаику. Затем необходимо создать базу изображений, из которых будет формироваться мозаика. Рекомендуется загрузить около 5000 фотографий для наилучшего результата, хотя программа успешно работает и с меньшими базами данных. Процесс индексирования изображений может быть приостановлен в любой момент, что позволяет контролировать процесс создания мозаики. Далее пользователю предстоит настроить размер мозаики и параметры изображений ячеек, включая возможность поворота и зеркального отражения ячеек, а также исключение дублирующихся изображений.
Завершающий этап включает генерацию мозаики и её предварительный просмотр, где можно настроить цветовую палитру и масштабирование ячеек. Готовое изображение можно сохранить на компьютер в нужном формате, готовое к печати или дальнейшему использованию. SoftOrbits Photo Mosaic Software Pro делает процесс создания мозаики быстрым и удобным, благодаря чему любой пользователь может легко создать впечатляющее произведение искусства из своих фотографий.
Основные возможности приложения SoftOrbits Photo Mosaic Software Pro:
- Удобный мастер, ведущий пользователя через процесс создания мозаики.
- Возможность выбора основного изображения и создания базы данных из фотографий.
- Рекомендация по количеству изображений для создания качественной мозаики.
- Индексация изображений с возможностью её приостановки и продолжения в любой момент.
- Настройка размера мозаики и параметров изображений ячеек, включая поворот и отражение.
- Функция исключения дублирующихся изображений.
- Генерация мозаики с возможностью предварительного просмотра и корректировки.
- Настройка цветовой палитры и уровня масштабирования ячеек.
- Сохранение готового изображения в различных форматах для печати и использования.
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