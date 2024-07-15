FX Equation для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $40.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|24.07.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Efofex Software
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|71.73 Мб
|СКАЧАТЬ
FX Equation - это программное обеспечение для создания, редактирования и форматирования математических уравнений, ориентированное на гибкость и эффективность. Приложение позволяет пользователям легко создавать математические уравнения, оформлять их соответствующим образом и решать с помощью множества специализированных функций. Основное внимание уделено простоте использования и высокой степени настройки, что делает FX Equation идеальным инструментом для преподавателей, студентов и всех, кто регулярно работает с математическими выражениями.
Одной из ключевых особенностей FX Equation является двойная раскладка, которая обеспечивает удобный предварительный просмотр вводимых математических уравнений. Пользователи могут вводить текстовые строки и одновременно видеть результаты в виде математических выражений. Для эффективного использования этой функции требуется базовое понимание различных синтаксисов.
FX Equation предлагает высокую степень настройки благодаря множеству доступных команд и инструментов форматирования, которые находятся всего в одном клике. Управление уравнениями и их оформление становится простым и удобным, благодаря специальным кнопкам и функциям.
Еще одной важной особенностью приложения является возможность экспорта уравнений в несколько форматов файлов, а также специальные способы сохранения содержимого для последующего использования в других приложениях, таких как Microsoft Word или PowerPoint.
Основные возможности FX Equation:
- Удобный интерфейс для создания и редактирования математических уравнений.
- Двойная раскладка для предварительного просмотра уравнений.
- Высокая степень настройки с помощью множества команд и инструментов форматирования.
- Возможность экспорта уравнений в различные форматы файлов.
- Специальные способы сохранения содержимого для последующего использования в приложениях пакета Microsoft Office.
MathType - отличное приложение для работы с формулами, математическими выражениями и...
Advanced Grapher - Мощная и простая в использовании программа для построения графиков и их анализа...
Отличник - тренажер решения заданий по математике и русскому языку для учащихся 1-4...
Инженерный калькулятор - небольшая программа, в которой собраны наиболее важные функции для инженерных расчетов...
Учим таблицу умножения - программа, которая поможет изучить таблицу умножения. Приложение будет полезно для учеников начальной школы...
Обучение счету - программа создана, с целью обучить детей (от 5 лет) использовать такие арифметические действия, как сложение, вычитание, умножение, деление...
Отзывы о программе FX Equation
Admin
Отзывов о программе FX Equation 24.07.15 пока нет, можете добавить...