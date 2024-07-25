WiFi Detector для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.37 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WiFi Router Speed and Security
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.6 Мб
|СКАЧАТЬ
Приложение WiFi Detector предназначено для обнаружения устройств, подключенных к вашей WiFi сети без разрешения. Оно позволяет сканировать сеть и выявлять все устройства, подключенные к маршрутизатору, такие как устройства от TP-Link, D-Link, NETGEAR, Huawei и другие. С помощью этого приложения вы сможете быстро определить, кто использует вашу WiFi сеть и защитить ее от несанкционированного доступа.
Основные функции приложения включают сканирование сети, выявление подключенных устройств с указанием их IP-адресов и MAC-адресов, а также блокировку нежелательных пользователей через настройки маршрутизатора. Приложение предоставляет удобный доступ к странице администратора вашего маршрутизатора для внесения изменений в настройки безопасности сети.
Список основных возможностей приложения WiFi Detector:
- Сканирование WiFi сети для выявления подключенных устройств.
- Отображение IP-адресов, MAC-адресов и информации о производителях устройств.
- Возможность блокировки нежелательных устройств через настройки маршрутизатора.
- Поддержка популярных маршрутизаторов, таких как TP-Link, D-Link, NETGEAR и Huawei.
- Доступ к странице администратора маршрутизатора для изменения настроек безопасности.
- Помощь в выявлении подозрительных устройств в вашей сети.
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