Приложение WiFi Detector предназначено для обнаружения устройств, подключенных к вашей WiFi сети без разрешения. Оно позволяет сканировать сеть и выявлять все устройства, подключенные к маршрутизатору, такие как устройства от TP-Link, D-Link, NETGEAR, Huawei и другие. С помощью этого приложения вы сможете быстро определить, кто использует вашу WiFi сеть и защитить ее от несанкционированного доступа.

Основные функции приложения включают сканирование сети, выявление подключенных устройств с указанием их IP-адресов и MAC-адресов, а также блокировку нежелательных пользователей через настройки маршрутизатора. Приложение предоставляет удобный доступ к странице администратора вашего маршрутизатора для внесения изменений в настройки безопасности сети.

Список основных возможностей приложения WiFi Detector: