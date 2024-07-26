RocketCake для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €49.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ambiera e.u.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17.65 Мб
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RocketCake - это удобное приложение для создания красивых интерактивных сайтов, даже если у вас нет навыков программирования. Оно предлагает несколько шаблонов, которые можно легко изменить под свои нужды, а также позволяет начать проект с нуля и экспериментировать по ходу работы.
Графический интерфейс приложения максимально интуитивно понятен, что позволяет даже новичкам быстро освоить создание сайтов. В RocketCake вы можете выбрать тип элемента, который хотите вставить на сайт, и настроить его всего несколькими щелчками мыши. Например, для добавления изображения достаточно выбрать файл формата JPG, BMP, GIF или PNG и настроить его параметры, такие как текст подсказки, режим фона, границы, положение, размер и выравнивание.
Программа позволяет легко вставлять и настраивать различные элементы: контейнеры, стилизованные кнопки, навигационные меню, галереи изображений, слайд-шоу, таблицы, видеоролики YouTube, мультимедийный контент Flash или HTML5. В зависимости от типа элемента доступен широкий спектр настроек, позволяющих добиться желаемого результата.
Одной из удобных функций RocketCake является возможность предварительного просмотра созданного сайта в браузере по умолчанию в любой момент. Кроме того, вы можете увидеть, как ваш сайт будет выглядеть на различных устройствах, таких как iPad, iPhone, LG G3, Samsung Galaxy S4, Samsung Note 2 или LG Nexus 5, просто выбрав соответствующий размер экрана.
Список основных возможностей приложения RocketCake:
- Возможность создания сайтов без навыков программирования.
- Предоставление различных шаблонов для быстрой настройки.
- Возможность начинать проект с нуля.
- Интуитивно понятный графический интерфейс.
- Легкость добавления и настройки элементов сайта.
- Поддержка изображений форматов JPG, BMP, GIF и PNG.
- Вставка и персонализация контейнеров, кнопок, навигационных меню, галерей изображений, слайд-шоу, таблиц и видеороликов.
- Поддержка мультимедийного контента Flash и HTML5.
- Широкий спектр настроек для каждого элемента.
- Предварительный просмотр сайта в браузере.
- Просмотр сайта на экранах различных устройств.
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