RocketCake для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €49.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17.65 Мб
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RocketCake - это удобное приложение для создания красивых интерактивных сайтов, даже если у вас нет навыков программирования. Оно предлагает несколько шаблонов, которые можно легко изменить под свои нужды, а также позволяет начать проект с нуля и экспериментировать по ходу работы.

Графический интерфейс приложения максимально интуитивно понятен, что позволяет даже новичкам быстро освоить создание сайтов. В RocketCake вы можете выбрать тип элемента, который хотите вставить на сайт, и настроить его всего несколькими щелчками мыши. Например, для добавления изображения достаточно выбрать файл формата JPG, BMP, GIF или PNG и настроить его параметры, такие как текст подсказки, режим фона, границы, положение, размер и выравнивание.

Программа позволяет легко вставлять и настраивать различные элементы: контейнеры, стилизованные кнопки, навигационные меню, галереи изображений, слайд-шоу, таблицы, видеоролики YouTube, мультимедийный контент Flash или HTML5. В зависимости от типа элемента доступен широкий спектр настроек, позволяющих добиться желаемого результата.

Одной из удобных функций RocketCake является возможность предварительного просмотра созданного сайта в браузере по умолчанию в любой момент. Кроме того, вы можете увидеть, как ваш сайт будет выглядеть на различных устройствах, таких как iPad, iPhone, LG G3, Samsung Galaxy S4, Samsung Note 2 или LG Nexus 5, просто выбрав соответствующий размер экрана.

Список основных возможностей приложения RocketCake:

  • Возможность создания сайтов без навыков программирования.
  • Предоставление различных шаблонов для быстрой настройки.
  • Возможность начинать проект с нуля.
  • Интуитивно понятный графический интерфейс.
  • Легкость добавления и настройки элементов сайта.
  • Поддержка изображений форматов JPG, BMP, GIF и PNG.
  • Вставка и персонализация контейнеров, кнопок, навигационных меню, галерей изображений, слайд-шоу, таблиц и видеороликов.
  • Поддержка мультимедийного контента Flash и HTML5.
  • Широкий спектр настроек для каждого элемента.
  • Предварительный просмотр сайта в браузере.
  • Просмотр сайта на экранах различных устройств.
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