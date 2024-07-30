WebsitePainter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия | Цена: $39.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:другое
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Размер:5.48 Мб
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WebsitePainter - это удобный и интуитивно понятный веб-редактор, предназначенный для создания веб-страниц с кнопками, градиентами, эффектами наведения, непрерывным текстом и другими графическими элементами. Он позволяет пользователям без навыков программирования на HTML разрабатывать профессиональные веб-страницы.

Графический интерфейс WebsitePainter интуитивно понятен и предлагает структурированный набор функций. При создании нового проекта можно выбирать из нескольких шаблонов. Утилита отслеживает все документы, включенные в проект, с помощью древовидного отображения. Пользователи могут экспортировать проекты на диск для дальнейшего редактирования или сохранения в качестве шаблонов.

WebsitePainter позволяет персонализировать веб-сайты с помощью различных графических элементов, таких как текст, изображения (JPEG, GIF, PNG, BMP), кнопки Web2.0, градиенты, прозрачные формы, якоря, слайд-шоу, галереи, контейнеры макета, таблицы, а также Flash и Java Applet. Кроме того, можно вставлять веб-формы, текстовые поля, флажки, комбинированные поля, видео QuickTime, клипы YouTube и аудиополя HTML5.

Пользователи могут перетаскивать объекты на рабочем пространстве, изменять их размер, вырезать, копировать, вставлять или удалять элементы, вставлять гиперссылки и автоматически генерировать HTML-код для выбранных объектов. Утилита также позволяет изменять параметры свойств каждого объекта, такие как цвет фона, положение, размер, границы и эффекты включения/выключения слайд-шоу. Дополнительно, она поддерживает создание элементов динамического размера, генерирование страниц HTML, PHP или ASP, а также языки Unicode.

WebsitePainter поддерживает многовкладочную среду, что позволяет включать в проекты несколько страниц и быстро переключаться между ними. Созданные веб-страницы можно сохранять на компьютере или публиковать в Интернете через FTP-соединение. Также возможен просмотр страниц через веб-браузер.

WebsitePainter заслуживает внимания, поскольку позволяет создавать веб-сайты без необходимости написания HTML-кода. Пользователи могут формировать страницы с помощью предопределенных элементов, генерировать HTML-код и редактировать шаблоны. Интуитивно понятный интерфейс делает его подходящим как для новичков, так и для профессионалов.

Основные возможности WebsitePainter:

  • Интуитивно понятный графический интерфейс
  • Выбор из нескольких шаблонов для создания новых проектов
  • Древовидное отображение для отслеживания документов проекта
  • Возможность экспорта проектов на диск для дальнейшего редактирования
  • Поддержка различных графических элементов: текст, изображения, кнопки, градиенты, формы и другие
  • Вставка веб-форм, видео, аудио и других элементов
  • Перетаскивание объектов, изменение их размера, вырезка, копирование, вставка и удаление элементов
  • Автоматическая генерация HTML-кода для выбранных объектов
  • Настройка параметров свойств объектов: цвет фона, положение, размер, границы и эффекты
  • Создание элементов динамического размера
  • Генерация страниц HTML, PHP или ASP
  • Поддержка языков Unicode
  • Многовкладочная среда для работы с несколькими страницами
  • Сохранение веб-страниц на компьютере или публикация через FTP-соединение
  • Просмотр страниц через веб-браузер
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