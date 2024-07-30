WebsitePainter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $39.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ambiera e.u.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.48 Мб
|СКАЧАТЬ
WebsitePainter - это удобный и интуитивно понятный веб-редактор, предназначенный для создания веб-страниц с кнопками, градиентами, эффектами наведения, непрерывным текстом и другими графическими элементами. Он позволяет пользователям без навыков программирования на HTML разрабатывать профессиональные веб-страницы.
Графический интерфейс WebsitePainter интуитивно понятен и предлагает структурированный набор функций. При создании нового проекта можно выбирать из нескольких шаблонов. Утилита отслеживает все документы, включенные в проект, с помощью древовидного отображения. Пользователи могут экспортировать проекты на диск для дальнейшего редактирования или сохранения в качестве шаблонов.
WebsitePainter позволяет персонализировать веб-сайты с помощью различных графических элементов, таких как текст, изображения (JPEG, GIF, PNG, BMP), кнопки Web2.0, градиенты, прозрачные формы, якоря, слайд-шоу, галереи, контейнеры макета, таблицы, а также Flash и Java Applet. Кроме того, можно вставлять веб-формы, текстовые поля, флажки, комбинированные поля, видео QuickTime, клипы YouTube и аудиополя HTML5.
Пользователи могут перетаскивать объекты на рабочем пространстве, изменять их размер, вырезать, копировать, вставлять или удалять элементы, вставлять гиперссылки и автоматически генерировать HTML-код для выбранных объектов. Утилита также позволяет изменять параметры свойств каждого объекта, такие как цвет фона, положение, размер, границы и эффекты включения/выключения слайд-шоу. Дополнительно, она поддерживает создание элементов динамического размера, генерирование страниц HTML, PHP или ASP, а также языки Unicode.
WebsitePainter поддерживает многовкладочную среду, что позволяет включать в проекты несколько страниц и быстро переключаться между ними. Созданные веб-страницы можно сохранять на компьютере или публиковать в Интернете через FTP-соединение. Также возможен просмотр страниц через веб-браузер.
WebsitePainter заслуживает внимания, поскольку позволяет создавать веб-сайты без необходимости написания HTML-кода. Пользователи могут формировать страницы с помощью предопределенных элементов, генерировать HTML-код и редактировать шаблоны. Интуитивно понятный интерфейс делает его подходящим как для новичков, так и для профессионалов.
Основные возможности WebsitePainter:
- Интуитивно понятный графический интерфейс
- Выбор из нескольких шаблонов для создания новых проектов
- Древовидное отображение для отслеживания документов проекта
- Возможность экспорта проектов на диск для дальнейшего редактирования
- Поддержка различных графических элементов: текст, изображения, кнопки, градиенты, формы и другие
- Вставка веб-форм, видео, аудио и других элементов
- Перетаскивание объектов, изменение их размера, вырезка, копирование, вставка и удаление элементов
- Автоматическая генерация HTML-кода для выбранных объектов
- Настройка параметров свойств объектов: цвет фона, положение, размер, границы и эффекты
- Создание элементов динамического размера
- Генерация страниц HTML, PHP или ASP
- Поддержка языков Unicode
- Многовкладочная среда для работы с несколькими страницами
- Сохранение веб-страниц на компьютере или публикация через FTP-соединение
- Просмотр страниц через веб-браузер
Xenu Link Sleuth - небольшая бесплатная утилита, которая поможет веб-мастеру проверить сайт на...
Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого...
Приложение для создания интерактивных сайтов без необходимости знания программирования....
SPRuler - экранная линейка, с помощью которой можно быстро и легко измерить в пикселях любые объекты на экране монитора...
Color Point - небольшая программа подбора цвета. Позволяет подбирать цвет с помощью нескольких...
Удобная и простая в использовании программа для создания карты сайта. Присутствует...
Отзывы о программе WebsitePainter
Admin
Отзывов о программе WebsitePainter 3.7.1 пока нет, можете добавить...