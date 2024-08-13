ProcTemp для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:58 Кб
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ProcTemp скриншот № 1

ProcTemp – это удобное и простое приложение для мониторинга температуры процессора компьютера. Оно предназначено для тех, кто заботится о состоянии своего оборудования и хочет избегать перегрева, который может привести к повреждениям. Программа отображает текущую температуру процессора прямо на рабочем столе, предоставляя пользователю визуальную индикацию состояния его устройства.

Главная функция ProcTemp заключается в отслеживании температуры процессора с помощью небольшого виджета, который можно разместить в любом удобном месте на рабочем столе. В зависимости от текущей температуры процессора, виджет меняет свой цвет, предупреждая пользователя о потенциальных рисках. Зеленый цвет означает, что температура в норме (до 60°), оранжевый сигнализирует о повышенной температуре (более 60°), а красный цвет предупреждает о критической ситуации, когда температура превышает 70°.

Приложение не требует установки и запускается непосредственно после двойного щелчка на исполняемом файле. ProcTemp занимает минимальное количество места на диске и не вносит изменений в реестр операционной системы, что делает его портативным и удобным для использования на различных устройствах.

Основные возможности приложения ProcTemp:

  • Мониторинг температуры процессора в реальном времени.
  • Визуальная индикация состояния процессора с помощью цветового кодирования.
  • Портативное использование без необходимости установки.
  • Легкий перенос виджета по рабочему столу для удобного размещения.
  • Возможность сворачивания виджета для освобождения рабочего пространства.
  • Небольшой размер приложения, что минимизирует нагрузку на систему.

В общем, ProcTemp - это простое и эффективное решение для мониторинга температуры процессора, которое не требует сложной установки и конфигурации. Благодаря компактному размеру и простоте использования, это приложение станет отличным инструментом для поддержания стабильной работы вашего компьютера.

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