ProcTemp для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jean-Marie BARONE
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|58 Кб
|СКАЧАТЬ
ProcTemp – это удобное и простое приложение для мониторинга температуры процессора компьютера. Оно предназначено для тех, кто заботится о состоянии своего оборудования и хочет избегать перегрева, который может привести к повреждениям. Программа отображает текущую температуру процессора прямо на рабочем столе, предоставляя пользователю визуальную индикацию состояния его устройства.
Главная функция ProcTemp заключается в отслеживании температуры процессора с помощью небольшого виджета, который можно разместить в любом удобном месте на рабочем столе. В зависимости от текущей температуры процессора, виджет меняет свой цвет, предупреждая пользователя о потенциальных рисках. Зеленый цвет означает, что температура в норме (до 60°), оранжевый сигнализирует о повышенной температуре (более 60°), а красный цвет предупреждает о критической ситуации, когда температура превышает 70°.
Приложение не требует установки и запускается непосредственно после двойного щелчка на исполняемом файле. ProcTemp занимает минимальное количество места на диске и не вносит изменений в реестр операционной системы, что делает его портативным и удобным для использования на различных устройствах.
Основные возможности приложения ProcTemp:
- Мониторинг температуры процессора в реальном времени.
- Визуальная индикация состояния процессора с помощью цветового кодирования.
- Портативное использование без необходимости установки.
- Легкий перенос виджета по рабочему столу для удобного размещения.
- Возможность сворачивания виджета для освобождения рабочего пространства.
- Небольшой размер приложения, что минимизирует нагрузку на систему.
В общем, ProcTemp - это простое и эффективное решение для мониторинга температуры процессора, которое не требует сложной установки и конфигурации. Благодаря компактному размеру и простоте использования, это приложение станет отличным инструментом для поддержания стабильной работы вашего компьютера.
AIDA64 Extreme Edition 7.35.7000
AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...
MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...
SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и...
Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об...
BlueScreenView - небольшая бесплатная утилита, которая сканирует все файлы аварийных дампов...
Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана...
Отзывы о программе ProcTemp
Admin
Отзывов о программе ProcTemp 2.0 пока нет, можете добавить...