Secure Password Manager для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Пароли
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Размер:52.04 Мб
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Secure Password Manager - это приложение для безопасного управления паролями, обеспечивающее высокий уровень защиты ваших учетных данных. Все данные шифруются и доступны только пользователям, имеющим мастер-ключ. Это исключает доступ к базе данных посторонним лицам. Кроме того, встроенный генератор паролей позволяет создавать сложные пароли, которые не нужно запоминать — достаточно лишь сохранить их в приложении.

Secure Password Manager отличается от многих других аналогичных программ простотой использования и оригинальным подходом. Процесс настройки стандартен: вам потребуется создать мастер-пароль и выбрать контрольный вопрос для восстановления. Важно не забыть сохранить эти данные, так как они являются ключами к вашему хранилищу.

После настройки вы можете начинать добавлять логины. В отличие от других приложений, вам не нужно заполнять множество полей — достаточно ввести имя для пароля и нажать кнопку "Generate and Store". Программа автоматически сгенерирует сложный пароль и привяжет его к заданному имени. Имя пароля становится не менее важным, так как потребуется для его последующего отображения.

Некоторые пользователи могут столкнуться с отсутствием функции обзора хранилища, где можно было бы видеть все добавленные учетные записи. На текущем этапе развития программы эта функция отсутствует, но с высокой вероятностью будет реализована в будущих версиях.

Список основных возможностей Secure Password Manager:

  • Автоматическая генерация и хранение сложных паролей.
  • Простая настройка с использованием мастер-пароля и контрольного вопроса.
  • Удобное добавление учетных записей без необходимости запоминать пароли.
  • Поддержка шифрования для защиты данных.
  • Минимум полей для заполнения при создании новых паролей.
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