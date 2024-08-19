Secure Password Manager - это приложение для безопасного управления паролями, обеспечивающее высокий уровень защиты ваших учетных данных. Все данные шифруются и доступны только пользователям, имеющим мастер-ключ. Это исключает доступ к базе данных посторонним лицам. Кроме того, встроенный генератор паролей позволяет создавать сложные пароли, которые не нужно запоминать — достаточно лишь сохранить их в приложении.

Secure Password Manager отличается от многих других аналогичных программ простотой использования и оригинальным подходом. Процесс настройки стандартен: вам потребуется создать мастер-пароль и выбрать контрольный вопрос для восстановления. Важно не забыть сохранить эти данные, так как они являются ключами к вашему хранилищу.

После настройки вы можете начинать добавлять логины. В отличие от других приложений, вам не нужно заполнять множество полей — достаточно ввести имя для пароля и нажать кнопку "Generate and Store". Программа автоматически сгенерирует сложный пароль и привяжет его к заданному имени. Имя пароля становится не менее важным, так как потребуется для его последующего отображения.

Некоторые пользователи могут столкнуться с отсутствием функции обзора хранилища, где можно было бы видеть все добавленные учетные записи. На текущем этапе развития программы эта функция отсутствует, но с высокой вероятностью будет реализована в будущих версиях.

Список основных возможностей Secure Password Manager: