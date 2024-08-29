Epubor Hoopla Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.1.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Epubor
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|44.38 Мб
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Epubor Hoopla Converter — это специализированная программа, разработанная для конвертации цифрового контента из библиотеки Hoopla. Приложение позволяет пользователям легко преобразовывать аудиокниги, электронные книги, комиксы и другие материалы, полученные через сервис Hoopla, в популярные форматы EPUB и PDF. Epubor Hoopla Converter упрощает процесс создания личной автономной коллекции книг, доступных для чтения и прослушивания даже без подключения к Интернету.
Программа поддерживает перетаскивание файлов в главное окно для быстрой обработки и обеспечивает удобный интерфейс, разделенный на две панели. На левой стороне отображается список доступных книг, а на правой — их миниатюры, что позволяет пользователям выбирать, какие материалы конвертировать. Несмотря на минималистичный набор настроек, приложение позволяет указать место сохранения конвертированных файлов, а также снимает DRM-защиту, если она присутствует, чтобы контент можно было воспроизводить в других сторонних приложениях.
Epubor Hoopla Converter сохраняет оригинальное форматирование книг при конвертации, что гарантирует комфортное чтение на любом устройстве. Это особенно полезно для тех, кто хочет получить полный доступ к своим материалам без ограничений, налагаемых платформой Hoopla.
Основные возможности приложения Epubor Hoopla Converter:
- Конвертация электронных книг, аудиокниг и комиксов из Hoopla в форматы EPUB и PDF.
- Перетаскивание файлов для быстрого добавления в очередь конвертации.
- Сохранение оригинального форматирования текстов при конвертации.
- Снятие DRM-защиты с загруженных файлов.
- Возможность выбора места для сохранения конвертированных файлов.
- Удобный интерфейс с панелями для выбора и предварительного просмотра книг.
- Поддержка работы с различными типами контента, включая аудиокниги и комиксы.
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Отзывы о программе Epubor Hoopla Converter
Admin
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