Epubor Hoopla Converter — это специализированная программа, разработанная для конвертации цифрового контента из библиотеки Hoopla. Приложение позволяет пользователям легко преобразовывать аудиокниги, электронные книги, комиксы и другие материалы, полученные через сервис Hoopla, в популярные форматы EPUB и PDF. Epubor Hoopla Converter упрощает процесс создания личной автономной коллекции книг, доступных для чтения и прослушивания даже без подключения к Интернету.

Программа поддерживает перетаскивание файлов в главное окно для быстрой обработки и обеспечивает удобный интерфейс, разделенный на две панели. На левой стороне отображается список доступных книг, а на правой — их миниатюры, что позволяет пользователям выбирать, какие материалы конвертировать. Несмотря на минималистичный набор настроек, приложение позволяет указать место сохранения конвертированных файлов, а также снимает DRM-защиту, если она присутствует, чтобы контент можно было воспроизводить в других сторонних приложениях.

Epubor Hoopla Converter сохраняет оригинальное форматирование книг при конвертации, что гарантирует комфортное чтение на любом устройстве. Это особенно полезно для тех, кто хочет получить полный доступ к своим материалам без ограничений, налагаемых платформой Hoopla.

Основные возможности приложения Epubor Hoopla Converter: