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Epubor Hoopla Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.1.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:44.38 Мб
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Epubor Hoopla Converter скриншот № 1

Epubor Hoopla Converter — это специализированная программа, разработанная для конвертации цифрового контента из библиотеки Hoopla. Приложение позволяет пользователям легко преобразовывать аудиокниги, электронные книги, комиксы и другие материалы, полученные через сервис Hoopla, в популярные форматы EPUB и PDF. Epubor Hoopla Converter упрощает процесс создания личной автономной коллекции книг, доступных для чтения и прослушивания даже без подключения к Интернету.

Программа поддерживает перетаскивание файлов в главное окно для быстрой обработки и обеспечивает удобный интерфейс, разделенный на две панели. На левой стороне отображается список доступных книг, а на правой — их миниатюры, что позволяет пользователям выбирать, какие материалы конвертировать. Несмотря на минималистичный набор настроек, приложение позволяет указать место сохранения конвертированных файлов, а также снимает DRM-защиту, если она присутствует, чтобы контент можно было воспроизводить в других сторонних приложениях.

Epubor Hoopla Converter сохраняет оригинальное форматирование книг при конвертации, что гарантирует комфортное чтение на любом устройстве. Это особенно полезно для тех, кто хочет получить полный доступ к своим материалам без ограничений, налагаемых платформой Hoopla.

Основные возможности приложения Epubor Hoopla Converter:

  • Конвертация электронных книг, аудиокниг и комиксов из Hoopla в форматы EPUB и PDF.
  • Перетаскивание файлов для быстрого добавления в очередь конвертации.
  • Сохранение оригинального форматирования текстов при конвертации.
  • Снятие DRM-защиты с загруженных файлов.
  • Возможность выбора места для сохранения конвертированных файлов.
  • Удобный интерфейс с панелями для выбора и предварительного просмотра книг.
  • Поддержка работы с различными типами контента, включая аудиокниги и комиксы.
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