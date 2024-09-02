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Terminal Password Manager для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.14.23b | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2.2 Мб
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Terminal Password Manager — это утилита для управления паролями, работающая в интерфейсе командной строки (CLI). Она предназначена для создания, редактирования и безопасного хранения учетных данных и ключей шифрования. Приложение ориентировано на пользователей, которым требуется надежное решение для защиты конфиденциальной информации, с возможностью работы в офлайн-режиме. Благодаря интуитивно понятному управлению, Terminal Password Manager подходит как для опытных пользователей, так и для тех, кто не знаком с командами CLI.

Terminal Password Manager обеспечивает удобное и надежное хранение данных, не требуя постоянного подключения к интернету. Оно использует внутреннюю базу данных для сохранения информации, что гарантирует безопасность и защиту от внешних угроз. Для удобства работы приложение оснащено цветовой кодировкой инструментов и опций, что делает его использование более комфортным и эффективным. Простота настройки и эксплуатации позволяет быстро начать работу, следуя пошаговым инструкциям, что особенно полезно для новичков.

Основные возможности приложения Terminal Password Manager:

  • Создание и управление паролями в интерфейсе командной строки.
  • Безопасное хранение ключей шифрования и учетных данных.
  • Возможность работы без подключения к интернету.
  • Интуитивно понятное управление с подсказками для каждого шага.
  • Цветовая кодировка инструментов для удобства работы.
  • Поддержка внутренней базы данных для хранения информации.
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