Terminal Password Manager — это утилита для управления паролями, работающая в интерфейсе командной строки (CLI). Она предназначена для создания, редактирования и безопасного хранения учетных данных и ключей шифрования. Приложение ориентировано на пользователей, которым требуется надежное решение для защиты конфиденциальной информации, с возможностью работы в офлайн-режиме. Благодаря интуитивно понятному управлению, Terminal Password Manager подходит как для опытных пользователей, так и для тех, кто не знаком с командами CLI.

Terminal Password Manager обеспечивает удобное и надежное хранение данных, не требуя постоянного подключения к интернету. Оно использует внутреннюю базу данных для сохранения информации, что гарантирует безопасность и защиту от внешних угроз. Для удобства работы приложение оснащено цветовой кодировкой инструментов и опций, что делает его использование более комфортным и эффективным. Простота настройки и эксплуатации позволяет быстро начать работу, следуя пошаговым инструкциям, что особенно полезно для новичков.

Основные возможности приложения Terminal Password Manager: