Terminal Password Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.14.23b | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rick Scorpio
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2.2 Мб
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Terminal Password Manager — это утилита для управления паролями, работающая в интерфейсе командной строки (CLI). Она предназначена для создания, редактирования и безопасного хранения учетных данных и ключей шифрования. Приложение ориентировано на пользователей, которым требуется надежное решение для защиты конфиденциальной информации, с возможностью работы в офлайн-режиме. Благодаря интуитивно понятному управлению, Terminal Password Manager подходит как для опытных пользователей, так и для тех, кто не знаком с командами CLI.
Terminal Password Manager обеспечивает удобное и надежное хранение данных, не требуя постоянного подключения к интернету. Оно использует внутреннюю базу данных для сохранения информации, что гарантирует безопасность и защиту от внешних угроз. Для удобства работы приложение оснащено цветовой кодировкой инструментов и опций, что делает его использование более комфортным и эффективным. Простота настройки и эксплуатации позволяет быстро начать работу, следуя пошаговым инструкциям, что особенно полезно для новичков.
Основные возможности приложения Terminal Password Manager:
- Создание и управление паролями в интерфейсе командной строки.
- Безопасное хранение ключей шифрования и учетных данных.
- Возможность работы без подключения к интернету.
- Интуитивно понятное управление с подсказками для каждого шага.
- Цветовая кодировка инструментов для удобства работы.
- Поддержка внутренней базы данных для хранения информации.
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