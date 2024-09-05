git-cola для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.8.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
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Git-Cola — это графический интерфейс для системы управления версиями Git, разработанный на языке программирования Python. Приложение предоставляет пользователям удобный способ работы с Git-репозиториями прямо с рабочего стола. Оно поддерживает операционные системы Windows, Linux и MacOS, что делает его универсальным инструментом для разработчиков, работающих на разных платформах.

Для установки Git-Cola требуется наличие Python и Git на вашем компьютере. В процессе установки можно интегрировать опцию «Git Cola Here» в контекстное меню проводника Windows, что упрощает доступ к инструменту из любого каталога.

Git-Cola предоставляет широкий спектр возможностей для управления репозиториями. С его помощью можно запускать репозитории, создавать и объединять ветки, отслеживать изменения в файлах, экспортировать архивы tarball, а также применять патчи. Кроме того, приложение позволяет использовать встроенный браузер для просмотра истории изменений, полученных из удалённых репозиториев, анализировать различия между версиями файлов и искать нужные строки с помощью grep.

Дополнительные функции включают поддержку интерактивного rebase, создание и редактирование пультов и тегов, поиск коммитов и сохранение незафиксированных изменений. Также пользователи могут возвращать незафиксированные правки и удалять неотслеживаемые файлы из файловой системы. Git-Cola поддерживает настройку редактора и конфигурационных переменных, а также использование GPG для подписанных коммитов.

Сочетания клавиш в Git-Cola делают работу ещё более продуктивной, позволяя быстро выполнять различные действия. В интерфейсе можно настроить собственные команды и действия, изменить языковые настройки программы и многое другое. Программа является бесплатной и распространяется по лицензии GPLv2, а на сайте разработчика доступна подробная документация.

Основные возможности приложения Git-Cola:

  • Поддержка нескольких операционных систем: Windows, Linux, MacOS.
  • Управление Git-репозиториями с графического интерфейса.
  • Создание и объединение веток.
  • Просмотр и отслеживание изменений в файлах.
  • Экспорт репозиториев в формат tarball.
  • Применение патчей и поиск строк с помощью grep.
  • Интерактивный rebase и редактирование пультов и тегов.
  • Возможность возвращать незафиксированные правки.
  • Настройка пользовательских действий и сочетаний клавиш.
  • Поддержка GPG для подписанных коммитов.
  • Подробная документация на сайте разработчика.
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