git-cola для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|git-cola Team
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|59.53 Мб
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Git-Cola — это графический интерфейс для системы управления версиями Git, разработанный на языке программирования Python. Приложение предоставляет пользователям удобный способ работы с Git-репозиториями прямо с рабочего стола. Оно поддерживает операционные системы Windows, Linux и MacOS, что делает его универсальным инструментом для разработчиков, работающих на разных платформах.
Для установки Git-Cola требуется наличие Python и Git на вашем компьютере. В процессе установки можно интегрировать опцию «Git Cola Here» в контекстное меню проводника Windows, что упрощает доступ к инструменту из любого каталога.
Git-Cola предоставляет широкий спектр возможностей для управления репозиториями. С его помощью можно запускать репозитории, создавать и объединять ветки, отслеживать изменения в файлах, экспортировать архивы tarball, а также применять патчи. Кроме того, приложение позволяет использовать встроенный браузер для просмотра истории изменений, полученных из удалённых репозиториев, анализировать различия между версиями файлов и искать нужные строки с помощью grep.
Дополнительные функции включают поддержку интерактивного rebase, создание и редактирование пультов и тегов, поиск коммитов и сохранение незафиксированных изменений. Также пользователи могут возвращать незафиксированные правки и удалять неотслеживаемые файлы из файловой системы. Git-Cola поддерживает настройку редактора и конфигурационных переменных, а также использование GPG для подписанных коммитов.
Сочетания клавиш в Git-Cola делают работу ещё более продуктивной, позволяя быстро выполнять различные действия. В интерфейсе можно настроить собственные команды и действия, изменить языковые настройки программы и многое другое. Программа является бесплатной и распространяется по лицензии GPLv2, а на сайте разработчика доступна подробная документация.
Основные возможности приложения Git-Cola:
- Поддержка нескольких операционных систем: Windows, Linux, MacOS.
- Управление Git-репозиториями с графического интерфейса.
- Создание и объединение веток.
- Просмотр и отслеживание изменений в файлах.
- Экспорт репозиториев в формат tarball.
- Применение патчей и поиск строк с помощью grep.
- Интерактивный rebase и редактирование пультов и тегов.
- Возможность возвращать незафиксированные правки.
- Настройка пользовательских действий и сочетаний клавиш.
- Поддержка GPG для подписанных коммитов.
- Подробная документация на сайте разработчика.
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