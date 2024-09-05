NetSpot для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.180 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Etwok, Inc.
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|30.24 Мб
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NetSpot WiFi Heat Map Analyzer — это многофункциональное приложение для анализа и визуализации покрытия беспроводных сетей Wi-Fi. Программа предоставляет пользователям возможность создавать тепловые карты Wi-Fi для оценки качества сигнала, уровня шума и помех. NetSpot работает на устройствах с операционной системой Android, таких как смартфоны, планшеты и Chromebook, что делает его удобным инструментом для профессионалов и домашних пользователей, желающих получить точное представление о состоянии своей Wi-Fi сети.
Основное предназначение NetSpot — это создание тепловых карт Wi-Fi, которые помогают визуализировать покрытие сети на любой территории. Пользователь может загрузить изображение карты помещения или сфотографировать план этажа, чтобы откалибровать его и создать интерактивную тепловую карту. Программа позволяет собирать данные о Wi-Fi-сети в реальном времени и отображает уровень сигнала и другие параметры на карте. NetSpot также предоставляет возможность проводить обследования объектов с учетом нескольких зон, что обеспечивает полный контроль над качеством покрытия сети.
Программа поддерживает как пассивные, так и активные обследования, что позволяет не только измерять уровень сигнала, но и проверять скорость подключения к интернету. Данные можно экспортировать для последующей обработки в настольных версиях NetSpot на macOS и Windows, что особенно удобно для более детального анализа. Это делает NetSpot полезным как для домашних пользователей, так и для специалистов, занимающихся профессиональным анализом сетей.
Основные возможности приложения NetSpot:
- Создание интерактивных тепловых карт для визуализации уровня сигнала, шума и помех Wi-Fi.
- Поддержка пассивных и активных обследований сетей.
- Функция тестирования скорости интернета для оценки производительности Wi-Fi.
- Анализатор каналов для выбора оптимального канала беспроводной сети.
- Сбор и анализ данных Wi-Fi в режиме реального времени.
- Экспорт результатов обследования для последующей работы в настольных версиях NetSpot.
- Поддержка прогнозных опросов объектов Wi-Fi (в стадии разработки).
- Планируется внедрение расширенных отчетов в формате PDF и других форматов экспорта.
Бесплатная утилита для тестирования любых сетевых соединений, будь-то локальная сеть Wi-Fi...
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