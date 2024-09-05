NetSpot WiFi Heat Map Analyzer — это многофункциональное приложение для анализа и визуализации покрытия беспроводных сетей Wi-Fi. Программа предоставляет пользователям возможность создавать тепловые карты Wi-Fi для оценки качества сигнала, уровня шума и помех. NetSpot работает на устройствах с операционной системой Android, таких как смартфоны, планшеты и Chromebook, что делает его удобным инструментом для профессионалов и домашних пользователей, желающих получить точное представление о состоянии своей Wi-Fi сети.

Основное предназначение NetSpot — это создание тепловых карт Wi-Fi, которые помогают визуализировать покрытие сети на любой территории. Пользователь может загрузить изображение карты помещения или сфотографировать план этажа, чтобы откалибровать его и создать интерактивную тепловую карту. Программа позволяет собирать данные о Wi-Fi-сети в реальном времени и отображает уровень сигнала и другие параметры на карте. NetSpot также предоставляет возможность проводить обследования объектов с учетом нескольких зон, что обеспечивает полный контроль над качеством покрытия сети.

Программа поддерживает как пассивные, так и активные обследования, что позволяет не только измерять уровень сигнала, но и проверять скорость подключения к интернету. Данные можно экспортировать для последующей обработки в настольных версиях NetSpot на macOS и Windows, что особенно удобно для более детального анализа. Это делает NetSpot полезным как для домашних пользователей, так и для специалистов, занимающихся профессиональным анализом сетей.

Основные возможности приложения NetSpot: