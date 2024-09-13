Video Format Factory для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.58 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Keerby
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|62.93 Мб
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Video Format Factory — универсальное приложение для работы с видео и аудио файлами. Оно позволяет конвертировать различные форматы, сжимать видео для экономии места на устройстве и обрезать ненужные фрагменты. Программа предлагает удобные инструменты для изменения параметров выходного файла, включая настройку разрешения, битрейта, частоты кадров и других характеристик. Это делает её гибким инструментом для пользователей, которым нужно оптимизировать мультимедийные файлы для различных целей — от загрузки на социальные сети до архивации на устройстве.
Программа поддерживает все популярные видео и аудиоформаты, что делает её полезной как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Кроме того, Video Format Factory предлагает возможность создания GIF-анимаций из видео, извлечения аудио дорожек, обратного воспроизведения видео и других интересных функций. Приложение интуитивно понятно в использовании, что позволяет выполнять сложные задачи по обработке мультимедиа с минимальными усилиями.
Список основных возможностей приложения Video Format Factory:
- Конвертация видео и аудио файлов в самые популярные форматы, включая MP4, AVI, FLV, MKV, MP3, FLAC и другие.
- Сжатие видеофайлов для уменьшения их размера без потери качества.
- Полная настройка выходного формата: изменение размера, кодека, частоты кадров, битрейта и других параметров.
- Обрезка и кадрирование видео, извлечение выбранных фрагментов.
- Обратное воспроизведение видео.
- Создание GIF-анимаций из видео.
- Удаление водяных знаков с видеофайлов.
- Экспорт обработанных видео напрямую в социальные сети.
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