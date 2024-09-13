Video Format Factory для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.58 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:62.93 Мб
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Video Format Factory — универсальное приложение для работы с видео и аудио файлами. Оно позволяет конвертировать различные форматы, сжимать видео для экономии места на устройстве и обрезать ненужные фрагменты. Программа предлагает удобные инструменты для изменения параметров выходного файла, включая настройку разрешения, битрейта, частоты кадров и других характеристик. Это делает её гибким инструментом для пользователей, которым нужно оптимизировать мультимедийные файлы для различных целей — от загрузки на социальные сети до архивации на устройстве.

Программа поддерживает все популярные видео и аудиоформаты, что делает её полезной как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Кроме того, Video Format Factory предлагает возможность создания GIF-анимаций из видео, извлечения аудио дорожек, обратного воспроизведения видео и других интересных функций. Приложение интуитивно понятно в использовании, что позволяет выполнять сложные задачи по обработке мультимедиа с минимальными усилиями.

Список основных возможностей приложения Video Format Factory:

  • Конвертация видео и аудио файлов в самые популярные форматы, включая MP4, AVI, FLV, MKV, MP3, FLAC и другие.
  • Сжатие видеофайлов для уменьшения их размера без потери качества.
  • Полная настройка выходного формата: изменение размера, кодека, частоты кадров, битрейта и других параметров.
  • Обрезка и кадрирование видео, извлечение выбранных фрагментов.
  • Обратное воспроизведение видео.
  • Создание GIF-анимаций из видео.
  • Удаление водяных знаков с видеофайлов.
  • Экспорт обработанных видео напрямую в социальные сети.

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