Video Format Factory — универсальное приложение для работы с видео и аудио файлами. Оно позволяет конвертировать различные форматы, сжимать видео для экономии места на устройстве и обрезать ненужные фрагменты. Программа предлагает удобные инструменты для изменения параметров выходного файла, включая настройку разрешения, битрейта, частоты кадров и других характеристик. Это делает её гибким инструментом для пользователей, которым нужно оптимизировать мультимедийные файлы для различных целей — от загрузки на социальные сети до архивации на устройстве.

Программа поддерживает все популярные видео и аудиоформаты, что делает её полезной как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Кроме того, Video Format Factory предлагает возможность создания GIF-анимаций из видео, извлечения аудио дорожек, обратного воспроизведения видео и других интересных функций. Приложение интуитивно понятно в использовании, что позволяет выполнять сложные задачи по обработке мультимедиа с минимальными усилиями.

Список основных возможностей приложения Video Format Factory: