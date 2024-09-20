ShrinkVid для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.156 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:16.01 Мб
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ShrinkVid — это удобное приложение для сжатия видеофайлов, которое позволяет значительно уменьшить их размер, сохраняя качество видео. Приложение предоставляет возможность сжимать видео до 90%, что помогает освободить место на устройстве и легко делиться файлами через электронную почту, мессенджеры или социальные сети.

Программа поддерживает широкий спектр видеоформатов (MOV, MP4, FLV, MKV, AVI, 3GP и другие), что делает её универсальной для любых нужд. ShrinkVid позволяет изменять размеры видео в зависимости от ваших требований: будь то отправка по электронной почте или загрузка на платформы вроде Instagram, Facebook или YouTube. Приложение также предлагает опцию сохранения исходного разрешения видео, предоставляя возможность сравнивать качество до и после сжатия.

Одна из ключевых особенностей ShrinkVid — это функция пакетного сжатия, что особенно полезно при работе с большим количеством видеофайлов. Приложение также заботится о конфиденциальности пользователей, так как все операции выполняются на устройстве, без загрузки данных на сторонние серверы.

Основные возможности приложения ShrinkVid:

  • Сжимает видео без потери качества.
  • Интуитивно понятный интерфейс и простота в использовании.
  • Функция освобождения памяти устройства за счёт замены сжатых файлов.
  • Поддержка всех популярных видеоформатов.
  • Возможность сжать видеофайлы до произвольного размера.
  • Поддержка сжатия видео для отправки через Gmail, WhatsApp, iCloud и другие сервисы.
  • Одновременное сжатие нескольких видеофайлов.
  • Конфиденциальность данных: сжатие происходит на устройстве пользователя.
  • Опция сохранения оригинального разрешения видео.
  • Сравнение качества видео до и после сжатия.
  • Сжатие видео до 90% с помощью современных кодеков.
  • Встроенный видеоредактор для изменения размера видео до нужного разрешения (4K, 2K, 1080p и другие).
  • Пакетное сжатие с возможностью настройки отдельных параметров для каждого файла.
  • Поддержка работы в фоновом режиме.
  • Удобный доступ к сжатым видео через историю приложения.
  • Экономия места на устройстве и денежных средств на облачное хранилище.
  • Сортировка видеозаписей по размеру, дате и другим параметрам для быстрого поиска.
  • Снижение использования мобильных данных при передаче сжатых видео.
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