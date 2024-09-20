ShrinkVid для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.156 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TRMedia Inc.
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|16.01 Мб
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ShrinkVid — это удобное приложение для сжатия видеофайлов, которое позволяет значительно уменьшить их размер, сохраняя качество видео. Приложение предоставляет возможность сжимать видео до 90%, что помогает освободить место на устройстве и легко делиться файлами через электронную почту, мессенджеры или социальные сети.
Программа поддерживает широкий спектр видеоформатов (MOV, MP4, FLV, MKV, AVI, 3GP и другие), что делает её универсальной для любых нужд. ShrinkVid позволяет изменять размеры видео в зависимости от ваших требований: будь то отправка по электронной почте или загрузка на платформы вроде Instagram, Facebook или YouTube. Приложение также предлагает опцию сохранения исходного разрешения видео, предоставляя возможность сравнивать качество до и после сжатия.
Одна из ключевых особенностей ShrinkVid — это функция пакетного сжатия, что особенно полезно при работе с большим количеством видеофайлов. Приложение также заботится о конфиденциальности пользователей, так как все операции выполняются на устройстве, без загрузки данных на сторонние серверы.
Основные возможности приложения ShrinkVid:
- Сжимает видео без потери качества.
- Интуитивно понятный интерфейс и простота в использовании.
- Функция освобождения памяти устройства за счёт замены сжатых файлов.
- Поддержка всех популярных видеоформатов.
- Возможность сжать видеофайлы до произвольного размера.
- Поддержка сжатия видео для отправки через Gmail, WhatsApp, iCloud и другие сервисы.
- Одновременное сжатие нескольких видеофайлов.
- Конфиденциальность данных: сжатие происходит на устройстве пользователя.
- Опция сохранения оригинального разрешения видео.
- Сравнение качества видео до и после сжатия.
- Сжатие видео до 90% с помощью современных кодеков.
- Встроенный видеоредактор для изменения размера видео до нужного разрешения (4K, 2K, 1080p и другие).
- Пакетное сжатие с возможностью настройки отдельных параметров для каждого файла.
- Поддержка работы в фоновом режиме.
- Удобный доступ к сжатым видео через историю приложения.
- Экономия места на устройстве и денежных средств на облачное хранилище.
- Сортировка видеозаписей по размеру, дате и другим параметрам для быстрого поиска.
- Снижение использования мобильных данных при передаче сжатых видео.
Приложение для конвертации, сжатия и редактирования видеофайлов. Поддерживает множество...
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