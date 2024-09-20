ShrinkVid — это удобное приложение для сжатия видеофайлов, которое позволяет значительно уменьшить их размер, сохраняя качество видео. Приложение предоставляет возможность сжимать видео до 90%, что помогает освободить место на устройстве и легко делиться файлами через электронную почту, мессенджеры или социальные сети.

Программа поддерживает широкий спектр видеоформатов (MOV, MP4, FLV, MKV, AVI, 3GP и другие), что делает её универсальной для любых нужд. ShrinkVid позволяет изменять размеры видео в зависимости от ваших требований: будь то отправка по электронной почте или загрузка на платформы вроде Instagram, Facebook или YouTube. Приложение также предлагает опцию сохранения исходного разрешения видео, предоставляя возможность сравнивать качество до и после сжатия.

Одна из ключевых особенностей ShrinkVid — это функция пакетного сжатия, что особенно полезно при работе с большим количеством видеофайлов. Приложение также заботится о конфиденциальности пользователей, так как все операции выполняются на устройстве, без загрузки данных на сторонние серверы.

Основные возможности приложения ShrinkVid: