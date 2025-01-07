Video Converter для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:10.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:35.09 Мб
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Video Converter & Compressor – приложение для конвертации и сжатия видео и аудио файлов, поддерживающее широкий спектр форматов, которое позволяет эффективно изменять разрешение, частоту кадров и битрейт видео, а также извлекать аудио из видеофайлов. Программа идеально подходит для редактирования, объединения и обрезки как видео, так и аудио файлов. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, приложение будет полезным как профессионалам, так и обычным пользователям.

Приложение поддерживает конвертацию видео в аудиоформаты, включая MP3, AAC, WAV и другие, а также обеспечивает сжатие файлов с сохранением высокого качества. Дополнительные функции, такие как выбор аудио- и субтитровых дорожек, вращение и отражение видео, делают его мощным инструментом для работы с мультимедиа.

Основные возможности Video Converter & Compressor:

  • Поддержка большинства популярных форматов, включая MP4, MKV, AVI, FLV, WMV, MOV и другие.
  • Использование кодека X264 для сохранения качества при уменьшении размера файлов.
  • Выбор разрешения (от 4K до 240P), частоты кадров и битрейта.
  • Обрезка, вырезание фрагментов, вращение и отражение видео.
  • Поддержка аудиоформатов MP3, AAC, FLAC, WAV и других.
  • Слияние нескольких видео в одном файле в различных стилях.
  • Обрезка, вырезание и изменение битрейта аудиофайлов.
  • Конвертация аудио с выбором частоты дискретизации, битрейта и каналов (моно/стерео).
  • Одновременная обработка нескольких файлов для экономии времени.
  • Поддержка форматов SRT, VTT и других.
  • Выбор существующих или добавление внешних аудиодорожек.
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