Video Converter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Inverse AI
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35.09 Мб
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Video Converter & Compressor – приложение для конвертации и сжатия видео и аудио файлов, поддерживающее широкий спектр форматов, которое позволяет эффективно изменять разрешение, частоту кадров и битрейт видео, а также извлекать аудио из видеофайлов. Программа идеально подходит для редактирования, объединения и обрезки как видео, так и аудио файлов. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, приложение будет полезным как профессионалам, так и обычным пользователям.
Приложение поддерживает конвертацию видео в аудиоформаты, включая MP3, AAC, WAV и другие, а также обеспечивает сжатие файлов с сохранением высокого качества. Дополнительные функции, такие как выбор аудио- и субтитровых дорожек, вращение и отражение видео, делают его мощным инструментом для работы с мультимедиа.
Основные возможности Video Converter & Compressor:
- Поддержка большинства популярных форматов, включая MP4, MKV, AVI, FLV, WMV, MOV и другие.
- Использование кодека X264 для сохранения качества при уменьшении размера файлов.
- Выбор разрешения (от 4K до 240P), частоты кадров и битрейта.
- Обрезка, вырезание фрагментов, вращение и отражение видео.
- Поддержка аудиоформатов MP3, AAC, FLAC, WAV и других.
- Слияние нескольких видео в одном файле в различных стилях.
- Обрезка, вырезание и изменение битрейта аудиофайлов.
- Конвертация аудио с выбором частоты дискретизации, битрейта и каналов (моно/стерео).
- Одновременная обработка нескольких файлов для экономии времени.
- Поддержка форматов SRT, VTT и других.
- Выбор существующих или добавление внешних аудиодорожек.
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