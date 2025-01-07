Video Converter & Compressor – приложение для конвертации и сжатия видео и аудио файлов, поддерживающее широкий спектр форматов, которое позволяет эффективно изменять разрешение, частоту кадров и битрейт видео, а также извлекать аудио из видеофайлов. Программа идеально подходит для редактирования, объединения и обрезки как видео, так и аудио файлов. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, приложение будет полезным как профессионалам, так и обычным пользователям.

Приложение поддерживает конвертацию видео в аудиоформаты, включая MP3, AAC, WAV и другие, а также обеспечивает сжатие файлов с сохранением высокого качества. Дополнительные функции, такие как выбор аудио- и субтитровых дорожек, вращение и отражение видео, делают его мощным инструментом для работы с мультимедиа.

Основные возможности Video Converter & Compressor: