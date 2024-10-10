Измеритель уровня сигнала WiFi для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SharyPlay
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10.74 Мб
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Измеритель уровня сигнала WiFi – это удобное приложение для мониторинга состояния беспроводных сетей. Оно позволяет пользователям проверять текущий уровень сигнала WiFi и анализировать доступные сети в режиме реального времени. Если вы сталкиваетесь с медленной работой интернета или нестабильностью подключения, это приложение поможет вам быстро определить слабые зоны покрытия и найти места с более стабильным сигналом.
Программа предоставляет информацию о текущих подключениях и помогает выбрать наилучшую точку для соединения, что может быть полезно как дома, так и на работе. В случаях, когда сигнал WiFi оказывается слабым, приложение помогает найти другие сети с лучшими показателями или рекомендует переместиться в другое место для улучшения связи. Пользователь может в любой момент проверить данные об уровне сигнала, и приложение оперативно обновит информацию, обеспечивая точную и актуальную картину работы сети.
Список основных возможностей приложения Измеритель уровня сигнала WiFi:
- Отображение текущего уровня сигнала WiFi в реальном времени
- Анализ WiFi каналов для оптимизации работы сети
- Сканирование и отображение всех WiFi сетей поблизости
- Возможность проверки качества сигнала с помощью команды Ping
- Предоставление полной информации о текущем подключении
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