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Измеритель уровня сигнала WiFi для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10.74 Мб
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Измеритель уровня сигнала WiFi – это удобное приложение для мониторинга состояния беспроводных сетей. Оно позволяет пользователям проверять текущий уровень сигнала WiFi и анализировать доступные сети в режиме реального времени. Если вы сталкиваетесь с медленной работой интернета или нестабильностью подключения, это приложение поможет вам быстро определить слабые зоны покрытия и найти места с более стабильным сигналом.

Программа предоставляет информацию о текущих подключениях и помогает выбрать наилучшую точку для соединения, что может быть полезно как дома, так и на работе. В случаях, когда сигнал WiFi оказывается слабым, приложение помогает найти другие сети с лучшими показателями или рекомендует переместиться в другое место для улучшения связи. Пользователь может в любой момент проверить данные об уровне сигнала, и приложение оперативно обновит информацию, обеспечивая точную и актуальную картину работы сети.

Список основных возможностей приложения Измеритель уровня сигнала WiFi:

  • Отображение текущего уровня сигнала WiFi в реальном времени
  • Анализ WiFi каналов для оптимизации работы сети
  • Сканирование и отображение всех WiFi сетей поблизости
  • Возможность проверки качества сигнала с помощью команды Ping
  • Предоставление полной информации о текущем подключении
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