WiFi Router Manager для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.8 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24.26 Мб
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WiFi Router Manager – приложение для полного управления вашим домашним Wi-Fi роутером и всеми подключенными устройствами. Программа предоставляет возможность мониторинга и управления настройками сети для обеспечения безопасности и оптимальной работы интернет-соединения. WiFi Router Manager помогает предотвратить несанкционированный доступ к домашней сети, контролируя подключенные устройства и обеспечивая родительский контроль для защиты детей от нежелательного контента.

Приложение также позволяет управлять основными параметрами маршрутизатора, такими как имя сети и пароль, контролировать использование интернета и управлять настройками гостевого Wi-Fi. Оно предоставляет возможность отслеживания скорости интернет-соединения и мониторинга потребления трафика по дням, неделям и месяцам.

Важным элементом WiFi Router Manager является функция блокировки нежелательных устройств и управление доступом в интернет для различных устройств в сети. Это позволяет не только обеспечить безопасность, но и оптимизировать использование интернета в вашем доме. С помощью этого приложения пользователи могут легко изменять настройки роутера и контролировать доступ к интернету, как для себя, так и для своих близких.

Основные возможности WiFi Router Manager:

  • Сканирование устройств, подключенных к вашей Wi-Fi сети;
  • Обнаружение злоумышленников, подключившихся к вашей сети;
  • Возможность блокировки и разрешения доступа к интернету для подключенных устройств;
  • Персонализация настроек подключённых устройств (установка профилей, настройки безопасности, ограничения);
  • Настройка учетных данных сети (изменение имени и пароля Wi-Fi);
  • Управление гостевым доступом к Wi-Fi сети;
  • Мониторинг скорости интернета и использование трафика за определённые промежутки времени (дни, недели, месяцы);
  • Управление расписанием экранного времени для детей и установка правил для веб-контента;
  • Блокировка нежелательных веб-ресурсов.

Приложение поддерживает популярные бренды маршрутизаторов, такие как NETGEAR, TP-LINK, ASUS, с планами расширения совместимости в будущем.

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