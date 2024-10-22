WiFi Router Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DMU Software Company Limited
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24.26 Мб
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WiFi Router Manager – приложение для полного управления вашим домашним Wi-Fi роутером и всеми подключенными устройствами. Программа предоставляет возможность мониторинга и управления настройками сети для обеспечения безопасности и оптимальной работы интернет-соединения. WiFi Router Manager помогает предотвратить несанкционированный доступ к домашней сети, контролируя подключенные устройства и обеспечивая родительский контроль для защиты детей от нежелательного контента.
Приложение также позволяет управлять основными параметрами маршрутизатора, такими как имя сети и пароль, контролировать использование интернета и управлять настройками гостевого Wi-Fi. Оно предоставляет возможность отслеживания скорости интернет-соединения и мониторинга потребления трафика по дням, неделям и месяцам.
Важным элементом WiFi Router Manager является функция блокировки нежелательных устройств и управление доступом в интернет для различных устройств в сети. Это позволяет не только обеспечить безопасность, но и оптимизировать использование интернета в вашем доме. С помощью этого приложения пользователи могут легко изменять настройки роутера и контролировать доступ к интернету, как для себя, так и для своих близких.
Основные возможности WiFi Router Manager:
- Сканирование устройств, подключенных к вашей Wi-Fi сети;
- Обнаружение злоумышленников, подключившихся к вашей сети;
- Возможность блокировки и разрешения доступа к интернету для подключенных устройств;
- Персонализация настроек подключённых устройств (установка профилей, настройки безопасности, ограничения);
- Настройка учетных данных сети (изменение имени и пароля Wi-Fi);
- Управление гостевым доступом к Wi-Fi сети;
- Мониторинг скорости интернета и использование трафика за определённые промежутки времени (дни, недели, месяцы);
- Управление расписанием экранного времени для детей и установка правил для веб-контента;
- Блокировка нежелательных веб-ресурсов.
Приложение поддерживает популярные бренды маршрутизаторов, такие как NETGEAR, TP-LINK, ASUS, с планами расширения совместимости в будущем.
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