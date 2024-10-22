WiFi Router Manager – приложение для полного управления вашим домашним Wi-Fi роутером и всеми подключенными устройствами. Программа предоставляет возможность мониторинга и управления настройками сети для обеспечения безопасности и оптимальной работы интернет-соединения. WiFi Router Manager помогает предотвратить несанкционированный доступ к домашней сети, контролируя подключенные устройства и обеспечивая родительский контроль для защиты детей от нежелательного контента.

Приложение также позволяет управлять основными параметрами маршрутизатора, такими как имя сети и пароль, контролировать использование интернета и управлять настройками гостевого Wi-Fi. Оно предоставляет возможность отслеживания скорости интернет-соединения и мониторинга потребления трафика по дням, неделям и месяцам.

Важным элементом WiFi Router Manager является функция блокировки нежелательных устройств и управление доступом в интернет для различных устройств в сети. Это позволяет не только обеспечить безопасность, но и оптимизировать использование интернета в вашем доме. С помощью этого приложения пользователи могут легко изменять настройки роутера и контролировать доступ к интернету, как для себя, так и для своих близких.

Основные возможности WiFi Router Manager:

Сканирование устройств, подключенных к вашей Wi-Fi сети;

Обнаружение злоумышленников, подключившихся к вашей сети;

Возможность блокировки и разрешения доступа к интернету для подключенных устройств;

Персонализация настроек подключённых устройств (установка профилей, настройки безопасности, ограничения);

Настройка учетных данных сети (изменение имени и пароля Wi-Fi);

Управление гостевым доступом к Wi-Fi сети;

Мониторинг скорости интернета и использование трафика за определённые промежутки времени (дни, недели, месяцы);

Управление расписанием экранного времени для детей и установка правил для веб-контента;

Блокировка нежелательных веб-ресурсов.

Приложение поддерживает популярные бренды маршрутизаторов, такие как NETGEAR, TP-LINK, ASUS, с планами расширения совместимости в будущем.