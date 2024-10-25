WhisperTyping - это приложение для надиктовывания текста, работающее на базе модели Whisper от OpenAI. Программа предназначена для быстрого преобразования устной речи в текст с высокой точностью. Пользователь может диктовать текст, что особенно полезно в случаях, когда печатать текст вручную долго или неудобно. WhisperTyping оптимизировано для записи речи в реальном времени и обеспечивает стабильную производительность даже при большой скорости речи. Благодаря искусственному интеллекту, программа способна распознавать речь с минимальными ошибками, предоставляя текст, который редко требует дополнительных корректировок.

Одной из особенностей WhisperTyping является удобство управления. Пользователь может активировать запись нажатием кнопки или удерживанием сочетания клавиш CTRL+Shift для активации режима push-to-talk. После завершения записи приложение автоматически вставляет текст в выбранное текстовое поле, что упрощает использование и делает его доступным для работы с любыми текстовыми редакторами.

Кроме того, программа поддерживает настройку специальных подсказок. Пользователь может добавить в разделе Whisper prompt определенные слова или выражения, чтобы улучшить распознавание технических терминов, имен или других специфических данных. WhisperTyping также включает экспериментальный Answer mode, который позволит ИИ давать ответы на вопросы пользователя и выполнять команды. Этот режим находится в стадии разработки, и возможно, его функциональность будет расширена в будущих версиях программы.

Список основных возможностей приложения WhisperTyping: