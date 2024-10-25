Простой Календарь для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:37.89 Мб
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Простой Календарь – удобное приложение для организации личного и рабочего времени, которое помогает структурировать задачи и планировать дни, недели и месяцы. Этот календарь-органайзер подходит для различных целей: работы, учебы, управления встречами, семейными планами и делами. Его простой интерфейс и минималистичный дизайн обеспечивают легкость в использовании. Программа позволяет создавать планы с заметками и напоминаниями, чтобы пользователи не пропускали важные события или задачи.

Приложение также поддерживает цветовую кодировку задач, что позволяет визуально разделить категории дел. Например, рабочие, спортивные или учебные задачи можно обозначить разными цветами, что упрощает восприятие планов. Пользователи могут просматривать задачи в разных режимах: дневном, недельном или месячном, адаптируя отображение к своим потребностям.

Программа позволяет создавать совместные календари и делиться планами с коллегами или семьей. Это особенно полезно для тех, кто работает в команде или ведет общие дела с близкими. Простой Календарь поддерживает интеграцию с Google Calendar и другими популярными календарными сервисами, что расширяет его возможности и делает доступным для использования на различных устройствах.

Основные возможности приложения Простой Календарь:

  • Создание и планирование задач с возможностью добавления напоминаний
  • Различные режимы просмотра календаря: дневной, недельный, месячный
  • Цветовая кодировка задач для удобства восприятия
  • Совместное использование календаря с коллегами, семьей или друзьями
  • Поддержка заметок, URL-адресов и карт для улучшения планирования
  • Возможность синхронизации с Google Calendar, Outlook, iCloud, Office365 и другими сервисами
  • Регулировка размера шрифта для комфортного чтения
  • Наличие темной и светлой тем оформления, поддержка 20 цветовых тем
  • Кодовый замок для защиты конфиденциальной информации
  • Опция отключения рекламы через покупку в приложении
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