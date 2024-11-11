System Scanner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pothos
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.79 Мб
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System Scanner – это удобная утилита для получения детализированной информации об аппаратной и программной конфигурации вашего компьютера. Программа позволяет пользователю быстро узнать сведения о версии операционной системы, типе процессора, объеме оперативной памяти, характеристиках видеокарты и других компонентах, представленных в удобном интерфейсе.
Программа предоставляет общий обзор всех компонентов в главном окне, а для более детальной информации можно перейти к каждому разделу. System Scanner позволяет пользователям ознакомиться с архитектурой системы, версией Windows и ее сборкой, данными о процессоре (кэш, количество ядер и потоков), объемом оперативной памяти, характеристиками видеокарты, данными о накопителях и сетевом адаптере. Кроме того, предусмотрены виджеты, которые выводят на рабочий стол информацию о загрузке ЦП, ГП и оперативной памяти, что позволяет пользователю отслеживать текущие параметры системы в режиме реального времени. System Scanner также включает функцию скринсейвера, которая может отображать основные параметры системы при неактивности пользователя.
Список основных возможностей System Scanner
- Показ основной информации о конфигурации системы: версия Windows, тип процессора, объем оперативной памяти и характеристики видеокарты.
- Поддержка структуры разделов для удобного доступа к детализированной информации о каждом элементе конфигурации.
- Отображение подробных данных о процессоре, включая количество ядер, потоков и объем кэша.
- Информация о материнской плате, накопителях, сетевом адаптере и MAC-адресе.
- Возможность использования виджетов для мониторинга ключевых показателей системы, таких как загрузка ЦП, ГП и оперативной памяти.
- Функция скринсейвера, которая отображает активность системы, когда пользователь неактивен.
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