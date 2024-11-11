System Scanner – это удобная утилита для получения детализированной информации об аппаратной и программной конфигурации вашего компьютера. Программа позволяет пользователю быстро узнать сведения о версии операционной системы, типе процессора, объеме оперативной памяти, характеристиках видеокарты и других компонентах, представленных в удобном интерфейсе.

Программа предоставляет общий обзор всех компонентов в главном окне, а для более детальной информации можно перейти к каждому разделу. System Scanner позволяет пользователям ознакомиться с архитектурой системы, версией Windows и ее сборкой, данными о процессоре (кэш, количество ядер и потоков), объемом оперативной памяти, характеристиками видеокарты, данными о накопителях и сетевом адаптере. Кроме того, предусмотрены виджеты, которые выводят на рабочий стол информацию о загрузке ЦП, ГП и оперативной памяти, что позволяет пользователю отслеживать текущие параметры системы в режиме реального времени. System Scanner также включает функцию скринсейвера, которая может отображать основные параметры системы при неактивности пользователя.

Список основных возможностей System Scanner