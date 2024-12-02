WordUp для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|16.0.3276 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Geeks Ltd
|Категория:
|Словари
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|66.94 Мб
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WordUp — это уникальное приложение для изучения английского языка, которое сочетает в себе функции словаря и персонального тренера по расширению словарного запаса. Приложение разработано для пользователей среднего и продвинутого уровня владения английским языком, предлагая не только изучение новых слов, но и глубокое понимание их использования в реальной жизни.
Ключевая особенность WordUp — его ориентированность на наиболее полезные слова. Вместо того чтобы тратить время на изучение редко употребляемых терминов, пользователи осваивают лексические единицы, которые действительно пригодятся в повседневном общении, работе или учебе. Приложение использует новаторские подходы, такие как интеграция видеоклипов из фильмов и ТВ-шоу, а также метод интервального повторения, чтобы слова прочно закрепились в памяти.
Основные возможности приложения WordUp:
- доступ к базе из 20 000 слов, отсортированных по степени их практической значимости;
- видеопримеры из фильмов, сериалов и новостных материалов помогают увидеть, как слова применяются в реальных ситуациях;
- приложение напоминает выученные слова через определенные интервалы времени, чтобы закрепить их в долговременной памяти;
- программа адаптируется к индивидуальному темпу обучения пользователя;
- понятный интерфейс и структурированный подход к обучению;
- идеально подходит для изучающих английский как второй язык, иммигрантов, преподавателей и тех, кто хочет расширить словарный запас.
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