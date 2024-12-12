Royal RSS Reader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.70 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|The SZ Development
|Категория:
|XML, RSS, CSS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|263 Кб
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Royal RSS Reader — компактное и удобное приложение для чтения RSS-каналов. Оно разработано с учетом простоты использования и интуитивно понятного интерфейса. Благодаря портативности, программа не требует установки и не оставляет следов в реестре Windows. Это делает ее идеальным решением для пользователей, которым важно быстро и легко проверять RSS-каналы на различных устройствах.
Приложение позволяет добавлять новые каналы несколькими способами: путем ввода URL-адреса или перетаскивания ссылки прямо на основную панель программы. Кроме того, предусмотрен поиск по каналам, настройка периодичности обновления (каждую минуту, час, день и т.д.), изменение размера шрифта для комфортного чтения, а также экспорт каналов в формате OPML, что упрощает их перенос в другие приложения.
Royal RSS Reader поддерживает просмотр всех лент в одном окне, дает возможность помечать сообщения как прочитанные, удалять ненужные каналы и сохранять текущую ленту в формате HTML. Программа характеризуется низким потреблением системных ресурсов, что позволяет использовать ее без замедления работы компьютера.
Основные возможности приложения Royal RSS Reader:
- Портативность: работает без установки, не изменяет системные файлы.
- Удобное добавление RSS-каналов: через URL или перетаскивание.
- Настраиваемый интервал обновления: от минуты до дня.
- Экспорт каналов в формат OPML для интеграции с другими программами.
- Поддержка просмотра всех лент в едином окне.
- Пометка сообщений как прочитанных.
- Возможность удаления ненужных каналов.
- Сохранение ленты в HTML-формате.
- Интуитивно понятный интерфейс, удобный даже для начинающих пользователей.
- Минимальное использование системных ресурсов.
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