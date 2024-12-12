Royal RSS Reader — компактное и удобное приложение для чтения RSS-каналов. Оно разработано с учетом простоты использования и интуитивно понятного интерфейса. Благодаря портативности, программа не требует установки и не оставляет следов в реестре Windows. Это делает ее идеальным решением для пользователей, которым важно быстро и легко проверять RSS-каналы на различных устройствах.

Приложение позволяет добавлять новые каналы несколькими способами: путем ввода URL-адреса или перетаскивания ссылки прямо на основную панель программы. Кроме того, предусмотрен поиск по каналам, настройка периодичности обновления (каждую минуту, час, день и т.д.), изменение размера шрифта для комфортного чтения, а также экспорт каналов в формате OPML, что упрощает их перенос в другие приложения.

Royal RSS Reader поддерживает просмотр всех лент в одном окне, дает возможность помечать сообщения как прочитанные, удалять ненужные каналы и сохранять текущую ленту в формате HTML. Программа характеризуется низким потреблением системных ресурсов, что позволяет использовать ее без замедления работы компьютера.

Основные возможности приложения Royal RSS Reader: