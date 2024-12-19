Cryptography — приложение, предназначенное для изучения и использования современных методов шифрования, хеширования и кодирования. Оно подходит как для новичков, так и для профессионалов в области криптографии. Программа предоставляет широкий спектр инструментов, позволяя исследовать различные алгоритмы и их применение. Cryptography охватывает как классические, так и современные криптографические методы, обеспечивая богатую базу для экспериментов и обучения.

Программа позволяет работать с различными шифрами, хеш-функциями и кодировками. Кроме того, приложение предоставляет инструменты для анализа данных, генерации паролей и проверки их надежности. Cryptography поддерживает работу с постквантовыми алгоритмами, что делает его актуальным в современных условиях кибербезопасности.

Основные возможности приложения Cryptography: