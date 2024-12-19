Cryptography для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.33.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nitramite
|Категория:
|Шифровка, дешифровка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21.58 Мб
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Cryptography — приложение, предназначенное для изучения и использования современных методов шифрования, хеширования и кодирования. Оно подходит как для новичков, так и для профессионалов в области криптографии. Программа предоставляет широкий спектр инструментов, позволяя исследовать различные алгоритмы и их применение. Cryptography охватывает как классические, так и современные криптографические методы, обеспечивая богатую базу для экспериментов и обучения.
Программа позволяет работать с различными шифрами, хеш-функциями и кодировками. Кроме того, приложение предоставляет инструменты для анализа данных, генерации паролей и проверки их надежности. Cryptography поддерживает работу с постквантовыми алгоритмами, что делает его актуальным в современных условиях кибербезопасности.
Основные возможности приложения Cryptography:
- Большой выбор классических шифров, включая шифр Цезаря, Виженера, Атбаша, Плейфера, а также более сложные системы, такие как AES, RSA и Blowfish.
- Поддержка современных хеш-функций, включая SHA, MD5, RIPEMD и другие, с возможностью тестирования их на различных данных.
- Инструменты кодирования и декодирования, такие как Base64, Morse, Брайль и другие системы.
- Реализация постквантовых алгоритмов, включая NTRU, что позволяет готовиться к вызовам будущих технологий.
- Встроенные инструменты для анализа данных: частотный анализ, преобразование текстов в бинарный код и обратно, генерация псевдослучайных чисел.
- Удобные инструменты для работы с файлами: шифрование и дешифрование, создание контрольных сумм, стеганография.
- Генерация и анализ QR-кодов, проверка надежности паролей.
- Частотный анализ текстов, ASCII-таблицы с функцией поиска, преобразователи числовых систем.
- Работа с криптографией изображений и аудиофайлов, включая стеганографию и аудиокодирование.
- Расширенные функции, такие как настройка матриц в Hill Cipher, сохранение настроек в шифре Enigma.
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